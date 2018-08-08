Во время встречи в Хельсинки Путин вручил Трампу документ: известно его содержание (1)

Телеканал новин "24" 2018.08.08 10:30
Встреча Трампа и Путина состоялась 16 июля в Хельсинки / Getty images
16 июля во время первой двусторонней встречи между Дональдом Трампом и
Владимиром Путиным президент России вручил своему американскому коллеге
письмо с предложениями относительно взаимного разоружения.
Еще во время совместной пресс-конференции 16 июля в Хельсинки Владимир
Путин заявил, что передал американским коллегам записку с "рядом конкретных
предложений".
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