Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Во время встречи в Хельсинки Путин вручил Трампу документ: известно его содержание

Во время встречи в Хельсинки Путин вручил Трампу документ: известно его содержание (1)

Телеканал новин "24" 2018.08.08 10:30
Встреча Трампа и Путина состоялась 16 июля в Хельсинки / Getty images 16 июля во время первой двусторонней встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным президент России вручил своему американскому коллеге письмо с предложениями относительно взаимного разоружения. Еще во время совместной пресс-конференции 16 июля в Хельсинки Владимир Путин заявил, что передал американским коллегам записку с "рядом конкретных предложений".
ПУТИН, ДОНАЛЬД, ХЕЛЬСИНКИ, ВООРУЖЕНИЕ, РАЗОРУЖЕНИЕ, КОСМОС, Путин, Обама, Медведев, Россия, Хельсинки, США, Москва, Украина, Вашингтон
2018.08.09 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018