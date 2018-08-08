На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего (1)

Главред 2018.08.08 18:35

8 августа 2018, 18:19 Сын бывшего президента похоронен на Братском кладбище - где покоятся погибшие при обороне города в Крымской и Второй Мировой войнах, а также известные горожане. Януковичу-младшему установили шикарный памятник На элитном Братском военном кладбище в Севастополе журналисты обнаружили надгробный памятник сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Виктору Януковичу-младшему, который, по сообщениям прессы, погиб на озере Байкал в