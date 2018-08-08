"Укрзализныця" заплатит SMM-щику 140 тысяч за фотографии для Facebook - СМИ (2)

УП: Економічна правда 2018.08.08 13:03

Среда, 8 августа 2018, 12:53 Филиал "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Украинская железная дорога" заключила соглашение с ФЛП Русанов Роман Николаевич об услугах в сфере глобальной социальной сети "Facebook" на 740 тысяч гривен. Об этом сообщается в системе "Прозорро", передает издание "Наші гроші". Сроком до конца года заказали поддержку официальной страницы "Укрзализныци" в соцсети "Фейсбук" за 653 тыс грн.