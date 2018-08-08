"Укрзализныця" заплатит SMM-щику 140 тысяч за фотографии для Facebook - СМИ (2)

УП: Економічна правда 2018.08.08 13:03
Среда, 8 августа 2018, 12:53
Филиал "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Украинская железная дорога"
заключила соглашение с ФЛП Русанов Роман Николаевич об услугах в сфере
глобальной социальной сети "Facebook" на 740 тысяч гривен.
Об этом сообщается в системе "Прозорро", передает издание "Наші гроші".
Сроком до конца года заказали поддержку официальной страницы "Укрзализныци"
в соцсети "Фейсбук" за 653 тыс грн.
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