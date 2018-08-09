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Фокус: Украина

Полиция Лондона отпустила провокатора Филлипса, за него заплатили (19)

Новини онлайн 24 2018.08.09 21:38
Прокремлевский блогер заявил, что британские правоохранители отпустили его под залог Пророссийский пропагандист с гражданством Британии Грэм Филлипс заявил, что полиция Лондона отпустила его под залог после задержания в посольстве Грузии в годовщину оккупации части грузинской территории Россией. "Меня выпустили под залог, а обвинения против меня - незаконное проникновение на территорию посольства.
ГРУЗИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ПРОПАГАНДИСТ, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОСОЛ, Грузия, Россия, Великобритания, Лондон, Украина
2018.08.09 (19)

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