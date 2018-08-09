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Фокус: Украина

Вопрос о курсировании на Закарпатье скоростного поезда остается открытым (22)

Uzhgorod.in 2018.08.09 16:56
Укрзализныця" провела экспериментальную поездку сообщения Львов - Ужгород на скоростном поезде "Тарпан" (класс "Интерсити"). Об этом сообщает медиацентр "Укрзализныци". Цель рейса, который состоялся в ночь с 7 на 8 августа, - определить, возможно ли курсирование скоростного поезда на участке Львов-Лавочное- Мукачево-Ужгород.
УЖГОРОД, МУКАЧЕВО, ПОЕЗД, ЛЕВ, ЭЛЕКТРОПОЕЗД, ТАРПАН, Львов, Ужгород, Киев, Украина
2018.08.09 (22)

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