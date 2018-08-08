Население занесло в банки 17 млрд грн за три месяца, - НБУ (1)

IPress.ua 2018.08.08 20:06
Как и раньше, это преимущественно краткосрочные депозиты
Во втором квартале 2018 года сохранились высокие темпы притока средств
населения в банковскую систему.
Фото: из свободных источников
Об этом говорится в августовском квартальном "Обзоре банковского сектора",
опубликованном Национальным банком.
Так, гривневые депозиты населения в украинских банках выросли на 8,7%, по
сравнению с первым кварталом и на 21,4% в годовом измерении.
ДЕПОЗИТ, КВАРТАЛ, ЭКВИВАЛЕНТ, НАЦБАНК, ОТТОК, УКРАИНЕЦ, Украина