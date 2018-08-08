Население занесло в банки 17 млрд грн за три месяца, - НБУ (1)

IPress.ua 2018.08.08 20:06

Как и раньше, это преимущественно краткосрочные депозиты Во втором квартале 2018 года сохранились высокие темпы притока средств населения в банковскую систему. Фото: из свободных источников Об этом говорится в августовском квартальном "Обзоре банковского сектора", опубликованном Национальным банком. Так, гривневые депозиты населения в украинских банках выросли на 8,7%, по сравнению с первым кварталом и на 21,4% в годовом измерении.