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Фокус: Украина

Украинцам наконец то сказали, когда можно будет переносить номер мобильного к другому оператору (1)

УРА-Информ 2018.08.08 19:55
Нацкомиссия, осуществляющая госурегулирование в сфере связи и информатизации, приняла решение о датах внедрения переноса телефонных номеров в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Создание локальных баз данных операторов с номерами телефонов клиентов и их подключения к централизованной системе должен состояться до первого февраля 2019 года. Начало внедрения услуги по переносу абонентских номеров - первого мая 2019 года.
НОМЕР, ПЕРЕНОС, ОПЕРАТОР, ДАТА, ЗАПУСК, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, Украина
2018.08.09 (1)

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