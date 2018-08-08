Украинцам наконец то сказали, когда можно будет переносить номер мобильного к другому оператору (1)

УРА-Информ 2018.08.08 19:55
Нацкомиссия, осуществляющая госурегулирование в сфере связи и
информатизации, приняла решение о датах внедрения переноса телефонных
номеров в Украине.
Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Создание локальных баз данных операторов с номерами телефонов клиентов и их
подключения к централизованной системе должен состояться до первого февраля
2019 года.
Начало внедрения услуги по переносу абонентских номеров - первого мая 2019
года.
НОМЕР, ПЕРЕНОС, ОПЕРАТОР, ДАТА, ЗАПУСК, ПОДКЛЮЧЕНИЕ, Украина