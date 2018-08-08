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На Николаевщине бешеный бык напал на людей

На Николаевщине бешеный бык напал на людей (13)

Українські національні новини 2018.08.08 21:18
КИЕВ. 8 августа. УНН. Работники полиции и местный охотник в Снигиревском районе спасли людей от нападения взбесившегося быка. В результате инцидента двое граждане получили серьезные ранения, сейчас они находятся в больнице, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции. "7 августа в семь утра в полицию Снигиревского района позвонила женщина и просила спасти ее мужа и соседа от нападения домашнего быка, который
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2018.08.09 (13)

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