На Николаевщине бешеный бык напал на людей (13)

Українські національні новини 2018.08.08 21:18

КИЕВ. 8 августа. УНН. Работники полиции и местный охотник в Снигиревском районе спасли людей от нападения взбесившегося быка. В результате инцидента двое граждане получили серьезные ранения, сейчас они находятся в больнице, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции. "7 августа в семь утра в полицию Снигиревского района позвонила женщина и просила спасти ее мужа и соседа от нападения домашнего быка, который

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