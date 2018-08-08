На Николаевщине бешеный бык напал на людей (13)

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- В Николаевской области на людей набросился бешеный бык: ранены 2 человека : Українські Новини 10:14
- На Николаевщине бешеный бык напал на двоих мужчин : ForUm 10:04
- Под Николаевом полицейские расстреляли бешеного быка, покалечившего двух человек : DsNews 09:33
- На Николаевщине бешеного быка останавливали выстрелами (видео) : FaceNews 09:31
- На Николаевщине бешеного быка останавливали выстрелами : Телеканал новин "24" 09:30
- Под Николаевом расстреляли быка, напавшего на людей : Вести.ua 09:16
- Под Николаевом расстреляли быка, напавшего на людей : Глобус Одессы 09:16
- На Николаевщине на людей напал бешеный бык [фото, видео] : Комсомольская Правда в Украине 09:16
- Под Николаевом два человека пострадали от нападения бешеного быка - животное не остановили полицейские пули : УкропNews.com 09:15
- Под Николаевом два человека пострадали от нападения бешеного быка - животное не остановили полицейские пули (фото, видео) : УНИАН 08:48
- Взбесившегося в Николаевской области быка остановил только одиннадцатый выстрел картечью : Страна.ua 00:47
- Видео: на Николаевщине бешеный бык напал на людей : Sharij.net 00:38