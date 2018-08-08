Порошенко подарил старшему сыну активов на 10 миллионов (11)

Vector News 2018.08.08 22:15

Порошенко подарил старшему сыну активов на 10 миллионов Президент Петр Порошенко подарил старшему сыну, нардепу от БПП Алексею Порошенко 1,1 миллиона гривен и часть прав на жилой дом в Козине на 9,5 миллиона гривен. Уведомление о соответствующих изменениях в имущественном состоянии Алексей Порошенко внес в своей электронной декларации, передает Согласно документу, сын президента получил часть прав в жилом доме с