Стало известно, кто поставлял в Киев курятину для шаурмы, которой отравились почти 100 человек (21)

Страна.ua 2018.08.09 10:32

Курятину для шаурмы, которой массово отравились в Киеве, поставляли в столицу от одного производителя из Житомирской области. Об этом сообщил начальник киевского управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире Радио НВ. По его словам, поставщику грозит штраф или лишение свободы на шесть лет. Наказание должен определить суд. Рубан также подтвердил информацию о том, что возбудителем инфекции стала