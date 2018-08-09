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Фокус: Украина

Стало известно, кто поставлял в Киев курятину для шаурмы, которой отравились почти 100 человек (21)

Страна.ua 2018.08.09 10:32
Курятину для шаурмы, которой массово отравились в Киеве, поставляли в столицу от одного производителя из Житомирской области. Об этом сообщил начальник киевского управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире Радио НВ. По его словам, поставщику грозит штраф или лишение свободы на шесть лет. Наказание должен определить суд. Рубан также подтвердил информацию о том, что возбудителем инфекции стала
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2018.08.09 (21)

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