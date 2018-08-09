Стало известно, кто поставлял в Киев курятину для шаурмы, которой отравились почти 100 человек (21)

2018.08.09 (21)2018.08.08 (18) →
- Отравления шаурмой в Киеве: найден поставщик мяса : КиевВласть.com.ua 11:49
- Госпродпотребслужбе стало известно, кто поставлял курятину для шаурмы, которой отравились больше сотни человек : Інформатор.news 11:36
- Киев: стало известно, откуда взялось испорченное мясо для шаурмы : EtCetera.media 11:31
- Установлен поставщик курятины для шаурмы, ставшей причиной массового отравления в Киеве : Ракурс 11:28
- Стало известно, откуда привозили отравленное мясо для киевской шаурмы : Глобус Одессы 11:16
- Установлен поставщик курятины для шаурмы, ставшей причиной массового отравления в Киеве : NewsMir.info 11:09
- Отравление шаурмой в Киеве: поставщику мяса грозит до 6 лет лишения свободы : Коментарі:Київ 11:07
- Стал известен поставщик курятины для шаурмы, которой массово отравились в Киеве : ГолосUA 11:05
- Стало известно, откуда привозили отравленное мясо для киевской шаурмы : Вести.ua 10:45
- Отравление шаурмой в Киеве: выяснили, кто поставлял мясо : Инфолайн 10:42
- Отравление шаурмой в Киеве: найден поставщик мяса : Bigmir)net Новости 10:38
- Стало известно, кто поставлял в Киев курятину для шаурмы, которой отравились почти 100 человек : Страна.ua 10:32
- Некачественную курицу для шаурмы привезли в Киев из Житомирщины : RUpor.info 10:11
- Отравление шаурмой в Киеве: поставщику из Житомирской области грозит до 6 лет тюрьмы : 44.ua 10:04
- Поставщику отравленного мяса для киевской шаурмы грозит 6 лет тюрьмы : LifeInvest.com.ua 09:58
- Отравление шаурмой в Киеве: выяснили, кто поставлял мясо : ПрессОрг24 09:47
- Массовое отравление шаурмой в Киеве: поставщику мяса грозит до шести лет заключения : ТСН.ua 09:43
- Отравление шаурмой в Киеве: выяснили, кто поставлял мясо : Українські національні новини 09:33
- Поставщику отравленного мяса для киевской шаурмы грозит 6 лет тюрьмы : Комсомольская Правда в Украине 07:46
- Установлено, откуда в Киев поступала зараженная курятина для шаурмы : 2000.ua 01:30
- Назвали место, откуда "пришло" мясо для ядовитой шаурмы : Gazeta.ua 01:05