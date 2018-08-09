СМИ узнали о пропаже семьи убитого в Сумах чиновника горсовета (23)

Слово і Діло 2018.08.09 01:12

9 августа 2018, 01:00 Читати українською В Сумах исчезли жена и дочь убитого депутата горсовета и экс-директора городского департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука. Как пишет "Слово и Дело", об этом в среду, 8 августа, рассказал старший инспектор отдела коммуникации полиции области Владимир Крупецких, передает УНИАН. Он сообщил, что сообщении об исчезновении застреленного мужчины поступило сегодня около 15.00.