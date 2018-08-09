СМИ узнали о пропаже семьи убитого в Сумах чиновника горсовета (23)

2018.08.09 (23)2018.08.08 (14) →
- В Сумах бесследно исчезли вдова и дочь убитого экс-депутата : Интеллект Украины 11:44
- Убийство экс-депутата в Сумах: в деле появились неожиданные подробности : Гуру.ua 11:39
- В Сумах бесследно исчезли вдова и дочь убитого экс-депутата : From-UA.com 11:34
- Пропала семья застреленного экс-депутата Жука : Глобус Одессы 11:16
- Пропала семья застреленного экс-депутата Жука : Вести.ua 11:15
- Вдова и дочь убитого сумского нардепа Жука пропали : ГолосUA 11:05
- Стало известно о пропаже вдовы и дочери Анатолия Жука : TopGorod.com 10:49
- В Сумах исчезли жена и дочь убитого экс-депутата горсовета : Українські національні новини 10:48
- В Сумах исчезли жена и дочь убитого экс-депутата горсовета : ПрессОрг24 10:47
- Бесследно исчезли: в Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата : Styler РБК-Украина 10:41
- В Сумах пропали вдова, дочь и водитель убитого экс-депутата : DsNews 10:33
- В Сумах пропали водитель, вдова и дочь застреленного депутата Жука : Страна.ua 10:32
- В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата и чиновника местного горсовета Анатолия Жука : 112.ua 10:30
- Убийство экс-депутата в Сумах: в деле появились неожиданные подробности : Сегодня.ua 10:12
- В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Анатолия Жука : 0542.ua Сумы 10:01
- Убийство экс-депутата в Сумах: семья политика бесследно исчезла : Znaj.ua 09:17
- Убийство экс-депутата в Сумах: семья политика бесследно исчезла : NewsMir.info 09:09
- В Сумах таинственно пропала семья убитого экс-депутата: что известно : РИА Мелитополь 05:32
- В Сумах таинственно пропала семья убитого экс-депутата: что известно : NewsMir.info 05:09
- В Сумах пропали вдова и дочь застреленного экс-депутата горсовета : УкропNews.com 03:44
- В Сумах пропали вдова и дочь застреленного экс-депутата горсовета : Зеркало недели. Украина 03:17
- СМИ узнали о пропаже семьи убитого в Сумах чиновника горсовета : Слово і Діло 01:12
- В Сумах пропали жена и дочь убитого экс-депутата : Знамя индустрии 01:07