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СМИ узнали о пропаже семьи убитого в Сумах чиновника горсовета

СМИ узнали о пропаже семьи убитого в Сумах чиновника горсовета (23)

Слово і Діло 2018.08.09 01:12
9 августа 2018, 01:00 Читати українською В Сумах исчезли жена и дочь убитого депутата горсовета и экс-директора городского департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука. Как пишет "Слово и Дело", об этом в среду, 8 августа, рассказал старший инспектор отдела коммуникации полиции области Владимир Крупецких, передает УНИАН. Он сообщил, что сообщении об исчезновении застреленного мужчины поступило сегодня около 15.00.
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2018.08.09 (23)

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