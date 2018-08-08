Журналисты "ТСН" собирают подписи против участия жены Медведчука в "Танцах со звездами" (6)

2018.08.09 (6)2018.08.08 (35) →
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- Журналисты ТСН не хотят видеть Оксану Марченко на своем телеканале : Укринформ 01:17
- Журналисты "1+1" выступили против участия жены Медведчука в "Танцах со звездами" : Четверта Влада 01:05
- Генеральный директор "1+1" отреагировал на скандал вокруг Оксаны Марченко : Четверта Влада 01:05
- Журналисты ТСН выступили против участия Оксаны Марченко в Танцях з зірками 2018 : Сlutch.ua 00:20
- Журналисты Коломойского пройдут испытание женой Медведчука : ОРД 00:19