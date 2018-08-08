Журналисты "ТСН" собирают подписи против участия жены Медведчука в "Танцах со звездами" (6)

Экономика от Пророка 2018.08.08 21:28

Август 8, 2018 Журналисты "ТСН" телеканала "1+1" выступают против участия в ближайшем шоу "Танцы со звездами" телеведущей и жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Соответствующие заявление опубликовал сегодня вечером корреспондент ТСН телеканала "1+1" и ведущий программы Спецкор на "2 + 2" Александр Моторный на своей странице в Facebook. "Мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в