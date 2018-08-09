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Пешеходную зону на Крещатике продлят до Бессарабской площади

Пешеходную зону на Крещатике продлят до Бессарабской площади (33)

44.ua 2018.08.09 11:04
Пешеходную зону на ул. Крещатик в центре Киева планируют продлить до Бессарабской площади. Этот проект будет реализован в рамках новой стратегии развития города. Об этом в радио-эфире рассказал заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин. "Планируется расширение пешеходной зоны для жителей и гостей столицы, которые будут двигаться с Крещатике до Бессарабки, путем перекрытия улицы" - отметил чиновник.
КРЕЩАТИК, АВТОМОБИЛИСТ, БЕССАРАБКА, ЗОНА, ПОДОЛ, ВЕЛОСИПЕДИСТ, Рахматуллин, Киев
2018.08.09 (33)

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