Пешеходную зону на Крещатике продлят до Бессарабской площади (33)

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- Пешеходную зону Крещатика в Киеве продлят до Бессарабки : UATV 11:44
- Столичный Крещатик сделают более пешеходным : Соцпортал 11:40
- В Киеве планируют расширить пешеходную зону на Крещатике : ЛІГАБізнесІнформ 11:37
- Из центра Киева вытеснят автомобили : Gazeta.ua 11:35
- В Киеве подготовили новшество для автомобилистов и пешеходов: первые подробности : Обозреватель 11:32
- Пешеходную зону Крещатика планируют продлить до Бессарабской площади : Большой Киев 11:31
- В Киеве собираются продлить пешеходную зону Крещатика до Бессарабской площади : 112.ua 11:30
- Пешеходную зону Крещатика планируют продлить до Бессарабки : Українські національні новини 11:18
- Пешеходную зону Крещатика планируют продлить до Бессарабки : ПрессОрг24 11:17
- В Киеве продлят пешеходную зону на Крещатике : UA.news 11:14
- В Киеве расширят пешеходную зону на Крещатике : MIGnews.com.ua 11:08
- Пешеходную зону на Крещатике продлят до Бессарабской площади : 44.ua 11:04
- В Киеве пешеходную зону Крещатика хотят продлить до Бессарабки : FaceNews 11:01
- В Киеве пешеходную зону Крещатика могут продлить до Бессарабки : Комсомольская Правда в Украине 11:01
- Пешеходную зону Крещатика хотят продолжить : Телеканал новин "24" 11:00
- В Киеве планируют расширить пешеходную зону на Крещатике : Новое Время 10:41
- В центре Киева хотят увеличить пешеходную зону : Hronika.info 10:40
- КГГА: На Крещатике расширят пешеходную зону : ГолосUA 10:35
- Пешеходную зону Крещатика хотят продлить до Бессарабки : ForUm 10:34
- В Киеве пешеходную зону Крещатика хотят продлить до Бессарабки : Business Information Network 10:31
- Новая стратегия: Крещатик станет еще более пешеходным : Vgorode.ua 10:03
- В Киеве пешеходную зону Крещатика хотят продлить до Бессарабки : УкропNews.com 09:45
- В Киеве пешеходную зону Крещатика намерены продлить до Бессарабской площади : NewsOne 09:39
- В центре Киева расширят пешеходную зону : Коментарі:Київ 09:37
- В Киеве пешеходную зону Крещатика хотят продлить до Бессарабки : УНИАН 09:18
- Пешеходную зону в центре Киева продлят до Бессарабки : BuildPortal 09:17
- В Киеве продлят пешеходную часть Крещатика : Знамя индустрии 09:08
- Все для пешеходов: автомобилистов вытеснят из центра Киева, грядут большие перемены : NewsMir.info 07:16
- Все для пешеходов: автомобилистов вытеснят из центра Киева, грядут большие перемены : NewsMir.info 03:09
- На Крещатике расширят пешеходную зону -> : Вести.ua 02:45
- Все для пешеходов: автомобилистов вытеснят из центра Киева, грядут большие перемены : Politeka 02:40
- В КГГА хотят расширить пешеходную зону Крещатика до Бессарабской площади : #Буквы 01:18
- В Киеве пешеходную зону Крещатика планируют продлить до Бессарабки : Газета День 00:26