Руководитель тушения трагического пожара в Кемерово пытался покончить с собой (33)

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- Пожар в "Зимней вишне": начальник службы ликвидации возгорания совершил попытку суицида : ГолосUA 11:35
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- Трагедия в Кемерово: Руководивший тушением в ТЦ пытался покончить с собой : ДнепрCity.net 11:07
- Пожар в Кемерово: руководитель тушения ТЦ предпринял попытку суицида : 7 днів Ужгородськi 11:06
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- Пожар в Кемерово: спасатель вскрыл себе вены в СИЗО : Подробности.ua 10:40
- Руководитель тушения пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" пытался покончить с собой : NewsOne 10:39
- Пожар в Кемерово: руководитель тушения пытался покончить с собой в СИЗО : Bigmir)net Новости 10:38
- Главный по тушению пожара в Зимней вишне пытался покончить с собой : Bigmir)net Новости 10:38
- Трагедия в Кемерово: Руководивший тушением в ТЦ пытался покончить с собой : Хвиля 10:36
- Попытался покончить с жизнью в СИЗО руководитель спасательной операции в "Зимней вишни" : Gazeta.ua 10:35
- Трагедия в Кемерово: обвиняемый пожарный пытался покончить с собой : Факты 10:32
- Руководитель тушения трагического пожара в Кемерово пытался покончить с собой - СМИ : УкропNews.com 10:16
- Трагедия в Кемерово: Руководивший тушением в ТЦ пытался покончить с собой : Антикор.com.ua 10:10
- Руководитель тушения пожара в "Зимней вишне" пытался покончить с собой : NewsMir.info 10:09
- Организатор тушения пожара в Зимней вишне пытался покончить с собой : Фокус 10:04
- Руководивший тушением пожара в "Зимней вишне" пытался покончить жизнь самоубийством : 112.ua 10:00
- Трагедия в Кемерово: Руководивший тушением в ТЦ пытался покончить с собой : LifeInvest.com.ua 09:58
- Руководитель тушения трагического пожара в Кемерово пытался покончить с собой - СМИ : УНИАН 09:48
- Трагедия в Кемерово: Руководивший тушением в ТЦ пытался покончить с собой : Kramatorsk.info 09:37
- Тушивший пожар в Кемерово пытался покончить с собой в СИЗО : ЛІГАБізнесІнформ 09:37
- Руководитель тушения трагического пожара в Кемерово пытался покончить с собой : УНИАН 09:33
- В России руководитель тушения пожара в "Зимней вишне" пытался покончить с собой : Інформатор.news 08:36
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