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Руководитель тушения трагического пожара в Кемерово пытался покончить с собой

Руководитель тушения трагического пожара в Кемерово пытался покончить с собой (33)

УНИАН 2018.08.09 09:33
По мнению жены пожарного, поводом для попытки суицида могло послужить давление со стороны следствия и отказ в свидании. Обвиняемый в деле о пожаре в "Зимней вишне" попробовал совершить суицид в СИЗО / REUTERS Руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области РФ Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", предпринял попытку суицида в СИЗО.
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