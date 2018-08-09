Руководитель тушения трагического пожара в Кемерово пытался покончить с собой (33)

УНИАН 2018.08.09 09:33

По мнению жены пожарного, поводом для попытки суицида могло послужить давление со стороны следствия и отказ в свидании. Обвиняемый в деле о пожаре в "Зимней вишне" попробовал совершить суицид в СИЗО / REUTERS Руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области РФ Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", предпринял попытку суицида в СИЗО.