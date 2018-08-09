В американских СМИ заговорили о разрыве дипотношений между США и РФ (33)

From-UA.com 2018.08.09 08:34

США введут ограничения на торговлю с РФ и могут разорвать дипотношения, если Россия не избавится от всего химического и биологического оружия под контролем международного сообщества. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Госдеп США, передает УП. "Санкции могут иметь существенное влияние на торговлю с РФ, включая запрет предоставления лицензий на отправку отдельных товаров в США, таких как