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В американских СМИ заговорили о разрыве дипотношений между США и РФ

В американских СМИ заговорили о разрыве дипотношений между США и РФ (33)

From-UA.com 2018.08.09 08:34
США введут ограничения на торговлю с РФ и могут разорвать дипотношения, если Россия не избавится от всего химического и биологического оружия под контролем международного сообщества. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Госдеп США, передает УП. "Санкции могут иметь существенное влияние на торговлю с РФ, включая запрет предоставления лицензий на отправку отдельных товаров в США, таких как
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2018.08.09 (33)

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