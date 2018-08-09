В США задержали подозреваемого в обучении детей вооруженным атакам (24)

- Стало известно, с какой целью в США злоумышленник морил голодом в лагере 11 детей : УкропNews.com 10:16
- Стало известно, для чего в США злоумышленник удерживал в лагере 11 детей : Телеграф.com.ua 10:13
- В США полиция обнаружила лагерь с 11 детьми, которых готовили к терактам и нападениям : "Наша газета" (Луганск) 10:05
- Найденных в пустыне в США детей готовили к терактам в школах : Еспресо TV 10:04
- Детей, которых нашли в пустыне в США, готовили стать террористами : InfoResist.org 09:46
- В Нью-Мексико детей готовили атаковать школу : Измаил вечерний 09:46
- Стало известно, с какой целью в США злоумышленник удерживал в лагере 11 детей : УкропNews.com 09:45
- В Нью-Мексико детей готовили атаковать школу : Iнше ТВ 09:43
- В США нашли детский лагерь для подготовки терактов : Фокус 09:34
- В США детей готовили атаковать школу : Без Табу 09:16
- В США полиция обнаружила лагерь с 11 детьми, которых готовили к терактам и нападениям : MIGnews.com.ua 09:08
- В Нью-Мехико нашли лагерь подготовки детей к совершению терактов : DsNews 09:03
- В США задержали подозреваемого в обучении детей вооруженным атакам : Телеканал новин "24" 09:00
- В США обнаружили лагерь детей-террористов : Подробности.ua 08:39
- В американском Нью-Мексико обнаружили лагерь подготовки детей к совершению терактов : LB.ua 08:37
- В США обнаружили лагерь детей-террористов : РИА Мелитополь 08:32
- В США арестовали мужчину, который тренировал детей для атак в школах : #Буквы 08:18
- В США арестовали подозреваемого в подготовке детей к атакам в школах : Українські національні новини 08:18
- В США арестовали подозреваемого в подготовке детей к атакам в школах : ПрессОрг24 08:17
- В Нью-Мексико детей готовили атаковать школу : NewsMir.info 08:09
- В США полиция нашла лагерь, в котором детей готовили к нападению на школу : NewsOne 08:09
- В США арестован мужчина: в пустыне готовил детей к бойне в школах : Сегодня.ua 07:42
- "На гране жизни и смерти": Мужчина в пустыне готовил детей к бойне в школах : Інформатор.news 07:36
- В США арестовали подозреваемого в подготовке детей к атакам в школах : РБК-Україна 06:41