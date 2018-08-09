В США задержали подозреваемого в обучении детей вооруженным атакам (24)

Телеканал новин "24" 2018.08.09 09:00

В США задержали подозреваемого в обучении детей вооруженным атакам / Фото из открытых источников В США полиция штата Нью-Мексико задержала 39-летнего Сираджа Ваххаджа, которого подозревают в подготовке детей к совершению вооруженных нападений в американских школах. Об этом сообщает Associated Press. По словам работников прокуратуры, в декабре 2017 года задержанный похитил своего четырехлетнего сына, который проживал в штате Джорджия вместе с