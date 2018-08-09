Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму для ООН (25)

- Президент поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму для ООН : Times.dn.ua 11:48
- Порошенко хочет напомнить ООН о судьбе крымских татар : Вести.ua 11:45
- Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму для ООН : Hronika.info 11:40
- Порошенко поручил готовить новую резолюцию на сессию Генассамблеи ООН по Крыму : Новое Время 11:40
- Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму : Sharij.net 11:38
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- Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму к Генассамблее ООН : Страна.ua 11:32
- Украина готовит новую резолюцию ООН по Крыму : Realist.online 11:30
- Порошенко поручил подготовить новую резолюцию ООН по Крыму : Капитал 11:19
- Порошенко поручил готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН : Українські національні новини 11:18
- Порошенко поручил готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН : ПрессОрг24 11:17
- Порошенко поручил дипломатам подготовить резолюцию по Крыму на Генассамблею ООН : Українські Новини 11:14
- Президент поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму для ООН : Kramatorsk.info 11:07
- Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма - Порошенко : Укринформ 11:02
- Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму в ООН : Крым.Реалии RFE/RL 10:53
- Украинские дипломаты подготовят новую резолюцию по Крыму : Зеркало недели. Украина 10:46
- Президент поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму для ООН : ОстроВ 10:39
- Порошенко поручил МИД подготовить заявление о Крыме : ЛІГАБізнесІнформ 10:37
- Порошенко поручил дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН : Интерфакс-Україна 10:36
- Порошенко поручил дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН : Експерт-центр 10:32
- Порошенко поручил дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН : УкропNews.com 10:16
- Украина продолжает борьбу за права и свободы крымскотатарского народа, - Петр Порошенко : UATV 10:14
- Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму для ООН : LB.ua 10:07
- Дипломаты подготовят новую резолюцию по Крыму на Генассамблею ООН : Телеграф.com.ua 09:43
- Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму на Генассамблею ООН : DsNews 09:33