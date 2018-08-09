Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму для ООН (25)

Hronika.info 2018.08.09 11:40

Генеральная ассамблея должна принять документ, отсекающий все спекуляции относительно статуса полуострова. Президент Украины Петр Порошенко поручил украинским дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН с целью прекратить какие-либо спекуляции относительно статуса полуострова. Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.