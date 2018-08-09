В Киеве налоговика поймали на крупной валютной взятке (33)

Слово і Діло 2018.08.09 11:41

9 августа 2018, 11:20 Читати українською В Киеве на взятке в 20 тысяч долларов задержали начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Павла Дроняка. Как пишет "Слово и Дело", об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook утром в четверг, 9 июля. По словам Луценко, деньги мужчина требовал у трех предпринимателей.