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В Киеве налоговика поймали на крупной валютной взятке

В Киеве налоговика поймали на крупной валютной взятке (33)

Слово і Діло 2018.08.09 11:41
9 августа 2018, 11:20 Читати українською В Киеве на взятке в 20 тысяч долларов задержали начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины Павла Дроняка. Как пишет "Слово и Дело", об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook утром в четверг, 9 июля. По словам Луценко, деньги мужчина требовал у трех предпринимателей.
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