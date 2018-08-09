Из-за ДТП в Одессе погиб один человек и еще шестеро пострадали (40)

ПрессОрг24 2018.08.09 11:47

Автомобильная авария с участием "Мерседеса" и "Рено" произошла сегодня около двух часов ночи на Николаевской дороге. В результате столкновения автомобилей пострадали семь человек, один из которых скончался в больнице. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области, передает УНН. "Предварительно установлено, что "Мерседес" на зарубежной регистрации, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с