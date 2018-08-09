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Фокус: Украина

НАПК внесло предписание Авакову из-за действий сотрудников МВД (38)

Новое Время 2018.08.09 11:40
Должностные лица министерства Авакова не сообщили о проблемах с подачей деклараций Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, а также направило в суд три протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц МВД. В пресс-службе НАПК сообщили, что ответственные должностные лица министерства не сообщили о 30 случаях непредставления или несвоевременного
АРСЕН, ПРЕДПИСАНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ДЕКЛАРАЦИЯ, КОРРУПЦИЯ, ЛИЦО, Аваков, Запорожье, Украина

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