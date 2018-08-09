НАПК внесло предписание Авакову из-за действий сотрудников МВД (38)

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- НАПК внесло предписание Авакову из-за действий сотрудников МВД : Новое Время 11:40
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- НАПК вынесло предписание Авакову : ГолосUA 11:05
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- НАПК внесло предписание Авакову : UA1.com.ua 10:44
- НАПК направило предписание главе МВД Авакову : NewsOne 10:39
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