Аэропорт "Борисполь" уплатил 12,8 млн грн штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных аэропортовых услуг (37)

- Аеропорт "Борисполь" получил штраф : Інформатор.news 16:36
- Крупный украинский аэропорт выплатил внушительный штраф за монополию : Апостроф. Экономика 16:29
- Аэропорт Борисполь выплатил 13 миллионов штрафа за завышение платы при наземном обслуживании : Центр Транспортных Стратегий 16:19
- Аэропорт "Борисполь" оплатил 12,7 миллиона гривен штрафа : Минфин 16:08
- Аэропорт "Борисполь" уплатил 12,8 млн грн штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных аэропортовых услуг : Интерфакс-Україна 16:06
- Аэропорт "Борисполь" уплатил 12,7 млн грн штрафа за злоупотребление монопольным положением : IPress.ua 16:06
- Аэропорт "Борисполь" оштрафовали на 13 миллионов гривен : ГолосUA 16:05
- "Борисполь" заплатил 12,7 млн гривен штрафа АМКУ : КиевВласть.com.ua 15:49
- Аэропорт "Борисполь" оштрафовали на крупную сумму : Транспортный бизнес 15:46
- Аэропорт "Борисполь" оштрафован на 12 миллионов 700 тысяч грн : МИР 15:43
- "Борисполь" заплатит огромный штраф за монополию : ReplyUA.net 15:31
- Аэропорт "Борисполь" после года судов заплатил 13 миллионов штрафа : Капитал 15:19
- “Борисполь” заплатил 12,7 млн гривен штрафа АМКУ : NewsMir.info 15:09
- Аэропорт "Борисполь" заплатил 12,7 млн грн штрафа : ABCnews.com.ua 15:03
- Аэропорт "Борисполь" заплатил почти 13 миллионов штрафа : Finance.UA 14:33
- Аэропорт "Борисполь" уплатил 12 миллионов гривен штрафа: названа причина : Аргументы и Факты Украина 14:08
- Аэропорт "Борисполь" оштрафовали почти на 13 миллионов гривен : Версии.com 13:58
- Аэропорт "Борисполь" оштрафовали почти на 13 миллионов гривен -> : Вести.ua 13:15
- Аэропорт "Борисполь" оштрафовали на 12,7 млн грн из-за монополии : Arena.press 13:11
- Аэропорт Борисполь оштрафовали на крупную сумму : ЛІГАБізнесІнформ 13:07
- Аэропорт "Борисполь" заплатил 13 миллионов штрафа : УП: Економічна правда 13:03
- Аэропорт "Борисполь" заплатил огромный штраф : Український Бізнес Ресурс 12:44
- Аэропорт Борисполь оплатил штраф в размере 12,7 млн грн : Hronika.info 12:40
- Аэропорт "Борисполь" заплатил 13 млн грн штрафа : Дело.ua 12:32
- "Борисполь" уплатил штраф в размере 12,7 млн грн за злоупотребление монопольным положением : Газета День 12:27
- Аэропорт "Борисполь" заплатил штраф в 13 миллионов за злоупотребление монопольным положением : Страна.ua 12:17
- Аэропорт "Борисполь" уплатил многомиллионный штраф : Без Табу 12:16
- Аэропорт "Борисполь" заплатил 12,7 млн грн штрафа за монополизм : UA1.com.ua 12:14
- Аэропорт "Борисполь" оштрафовали на 12,7 млн грн из-за монополии : Фокус 12:04
- Аэропорт "Борисполь" заплатил 13 млн штрафа за злоупотребление монопольным положением : 112.ua 12:00
- Аэропорт "Борисполь" заплатил 13 млн гривен по штрафу Антимонопольного комитета : Fin.org.ua 11:46
- Аэропорт "Борисполь" заплатил 13 млн гривен по штрафу Антимонопольного комитета : Укрудпром 11:44
- Аэропорту "Борисполь" выписали штраф в 12,7 млн грн из-за монополии (ДОКУМЕНТ) : DsNews 11:33
- Аэропорт "Борисполь" заплатил почти 13 миллионов штрафа : УкропNews.com 11:14
- Аэропорт Борисполь заплатил почти 13 млн грн штрафа за монополизм : Новое Время Бизнес 11:09
- Аэропорт "Борисполь" заплатил почти 13 миллионов штрафа : УНИАН 11:03
- АМКУ наложил на аэропорт "Борисполь" штраф за монополизм : Комментарии.UA 11:02