Аэропорт "Борисполь" уплатил 12,8 млн грн штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных аэропортовых услуг (37)

Интерфакс-Україна 2018.08.09 16:06

2 мин читать Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) уплатил 12,78 млн грн штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) в январе 2017 года за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта. Об этом председатель АМКУ Юрий Терентьев написал на своей странице в Facebook. "Фактически речь шла об установлении завышенной платы субъектам, которые