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Аэропорт "Борисполь" уплатил 12,8 млн грн штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных аэропортовых услуг

Аэропорт "Борисполь" уплатил 12,8 млн грн штрафа за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных аэропортовых услуг (37)

Интерфакс-Україна 2018.08.09 16:06
2 мин читать Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) уплатил 12,78 млн грн штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) в январе 2017 года за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта. Об этом председатель АМКУ Юрий Терентьев написал на своей странице в Facebook. "Фактически речь шла об установлении завышенной платы субъектам, которые
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