В Йемене в результате нападения на автобус погибли десятки детей (41)

SobKor.net 2018.08.09 14:40

На севере Йемена сообщили об авиаударах, в результате которых погибли дети. В северной части страны после ударов по рынку и автобусу заявили о гибели не менее 20 человек, среди них дети, передает Собкор. Об этом сообщили повстанцы в стране. "Йеменские повстанцы заявили, что в результате авиаударов на севере страны по рынку и автобусу погибли не менее 20 человек, включая детей.

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