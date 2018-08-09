В Йемене в результате нападения на автобус погибли десятки детей (41)

- В Йемене авиация обстреляла автобус с детьми: 39 погибших : Bigmir)net Новости 18:09
- Десятки детей погибли из-за ракетный удар : Gazeta.ua 18:05
- Арабская коалиция взяла ответственность за удар в Йемене, во время которого погибли 29 детей : Новое Время 17:40
- В Йемене автобус с детьми попал под авиаудар. Погибли более 40 человек : Главком 17:35
- Под авиаудар в Йемене попал рынок и автобус с детьми : UA.news 17:14
- Десятки человек пострадали из-за авиаудара по Йемену : Ведомости-Украина 17:10
- Авиаудар в Йемене: число погибших превышает 40, большинство из них дети : IPress.ua 17:06
- Авиация Саудовской Арвии разбомбила автобус с детьми в Йемене : Trust.UA 16:50
- Автобус с детьми попал под бомбежку : Znaj.ua 16:46
- Авиаудар в Йемене: число погибших возросло до 40 : РБК-Україна 16:41
- Авиаудар по автобусу с детьми в Йемене: более 40 жертв : ЛІГАБізнесІнформ 16:37
- В Йемене во время авиаудара снаряд попал в автобус с детьми : Інформатор.news 16:36
- В Йемене арабская коалиция нанесла авиаудар по автобусу с детьми, погибли 20 человек (фото) : FaceNews 16:31
- Гражданская война в Йемене: арабская коалиция нанесла авиаудар по автобусу с детьми (ФОТО) : Ракурс 16:28
- В Йемене взорвали автобус с детьми - 20 погибших, 35 раненых : ICTV Факти 16:06
- В Йемене арабский коалиция нанесла удар по автобусу с детьми: 20 человек погибли, еще 35 ранены : IPress.ua 16:06
- Арабская коалиция нанесла удар по автобусу с детьми в Йемене, десятки погибших : Еспресо TV 16:04
- В Йемене арабская коалиция разбомбила автобус с детьми : УРА-Информ 15:55
- Автобус с детьми попал под авиаудар в Йемене, десятки погибших (6 фото) : ТСН.ua 15:43
- В Йемене 20 детей погибли в результате авиаудара по автобусу : Hronika.info 15:40
- В Йемене под авиаудар саудовцев попал автобус с детьми, десятки погибших, - СМИ : DsNews 15:33
- Арабская коалиция нанесла авиаудар по автобусу с детьми в Йемене: 20 погибших : Realist.online 15:30
- Непонятный авиаудар убил десятки детей в автобусе : Единая Одесса 15:29
- Под авиаудар в Йемене попал автобус с детьми : Петр и Мазепа 15:21
- В Йемене арабская коалиция нанесла удар по автобусу с детьми: 20 человек погибли, еще 35 ранены : Паноптикон 15:19
- Авиаудар по автобусу с детьми в Йемене: десятки погибших - СМИ : Вечерние Вести 15:03
- В Йемене снаряд угодил в автобус с детьми, погибли не менее 20 человек : Комментарии.UA 15:02
- В Йемене арабская коалиция нанесла удар по автобусу с детьми : Сегодня.ua 14:42
- В Йемене в результате нападения на автобус погибли десятки детей : SobKor.net 14:40
- В Йемене авиаудар уничтожил автобус с детьми: десятки погибших : Фокус 14:34
- В Йемене автобус с детьми попал под авиаудар: десятки погибших : Обозреватель 14:17
- В Йемене арабская коалиция нанесла удар по автобусу с детьми, погибли 20 человек : РБК-Україна 14:11
- Арабская коалиция нанесла удар по автобусу с детьми в Йемене, десятки погибших : Новое Время 14:10
- Автобус с детьми попал под авиаудар : NewsMir.info 14:09
- Арабская коалиция нанесла удар по автобусу с детьми в Йемене, десятки погибших : NewsOne 14:08
- Автобус с детьми попал под авиаудар : Інформатор.news 14:06
- В Йемене арабская коалиция разбомбила автобус с детьми, погибли 25 человек : ForUm 14:04
- В Йемене под авиаудар коалиции попал автобус с детьми, погибли 20 человек : Страна.ua 13:47
- Авиаудар по автобусу с детьми в Йемене: десятки погибших - СМИ : Укринформ 13:33
- В Йемене арабская коалиция нанесла удар по автобусу с детьми: 20 человек погибли, еще 35 ранены : 112.ua 13:30