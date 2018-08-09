Украина начала серийное производство крупнокалиберных боеприпасов (31)

Украина Сегодня 2018.08.09 14:52

UA Today. Новости Украины и мира сегодня В четверг, 9 августа, на заводе "Артем" состоялось открытие производственной линии по изготовлению артиллерийских снарядов больших калибров. На церемонии открытия выступил президент Петр Порошенко. Читайте также с комментариями без цензуры и покупайте . "Если в начале войны, в 2012-2013 годах, стоял вопрос утилизации боеприпасов, то, к сожалению, война все очень быстро утилизировала", - заявил президент. ►