Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Осужденного в Крыму украинца Лимешко этапировали в РФ (42)

Ирта-Fax 2018.08.09 17:45
Осужденного в аннексированном Крыму "украинского диверсанта" Геннадия Лимешко этапировали в Россию. На данный момент он находится в Краснодаре. Об этом на своей странице в Facebook сообщил корреспондент русской службы Радио Свобода Антон Наумлюк. "Осужденный на восемь лет лишения свободы по обвинению в незаконном изготовлении, перевозке и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания.
КРЫМ, ГЕННАДИЙ, ОТБЫВАНИЕ, ДИВЕРСИЯ, КРАСНОДАР, РОССИЯ, Наумлюк, Лимешко, Россия, Краснодар, Крым, Симферополь, Украина, Саратов

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018