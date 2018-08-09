Осужденного в Крыму украинца Лимешко этапировали в РФ (42)

Ирта-Fax 2018.08.09 17:45

Осужденного в аннексированном Крыму "украинского диверсанта" Геннадия Лимешко этапировали в Россию. На данный момент он находится в Краснодаре. Об этом на своей странице в Facebook сообщил корреспондент русской службы Радио Свобода Антон Наумлюк. "Осужденный на восемь лет лишения свободы по обвинению в незаконном изготовлении, перевозке и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания.