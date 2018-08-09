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Первый замглавы Нацполиции назвал убийство Виталия Олешко заказным: версии следствия

Первый замглавы Нацполиции назвал убийство Виталия Олешко заказным: версии следствия (49)

Первый Запорожский 2018.08.09 17:03
09.08.2018 58 Сегодня, 9 августа, в Бердянск приехал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. Во время оперативного совещания, при участии руководства полиции Запорожской области и прокуратуры города, были обсуждены основные версии умышленного убийства активиста и ветерана АТО Витания Олешко, а также определены направления работы по их отработке. Аброськин отметил, что в настоящее время следствием рассматриваются три
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