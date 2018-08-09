Первый замглавы Нацполиции назвал убийство Виталия Олешко заказным: версии следствия (49)

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- Убийство "Сармата" в Бердянске: названы главные версии : Сегодня.ua 16:12
- Аброськин назвал убийство Сармата заказным и уточнил основные версии следствия : NewsOne 16:09
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- Убийство экс-добровольца Олешко в Бердянске является заказным, - Аброськин : 112.ua 16:00
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