Владелец "Инсайдера" и бывший зампред "Укргаздобычи" попался на крупной взятке (48)

- Прокурору предложили взятку в $200 тысяч, - Луценко : Фокус 16:34
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- Экс-топ-менеджера "Укргаздобычи" задержали при попытке дать прокурору взятку в $200 тысяч : Николаев в подробностях 16:29
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- Владелец "Инсайдера" и бывший зампред "Укргаздобычи" попался на крупной взятке : Досье 16:27
- На взятке попался друг Януковича и "Цыпы" из "Укргаздобычи" : ОРД 16:18
- Экс-заместителя главы "Укргаздобычи" задержали на взятке в $200 тысяч : UA1.com.ua 16:14
- Экс-владелец сайта theinsider.ua задержан СБУ и Генпрокуратурой за попытку дачи взятки : Укрудпром 16:14
- ГПУ задержала экс-заместителя председателя правления "Укргаздобычи" : РБК-Україна 16:11
- Бывшего заместителя главы Укргаздобычи задержали на взятке в $200 тысяч : NewsOne 16:09
- Экс-заместителя главы "Укргаздобычи" задержали на взятке в $200 тысяч : NewsMir.info 16:09
- Задержан экс-первый зампред правления "Укргазвыдобування", - Луценко : Хвиля 16:06
- Тамразова задержали при попытке дать $200 тыс взятки : Главное 16:05
- Экс-руковдитель "Укргазвыдобування" предлагал прокурору $200 тысяч взятки : ForUm 16:04
- Экс-чиновника "Укргазвыдобування" "повязали" на взятке 200 тысяч долларов : УП: Економічна правда 16:03
- Экс-топ-менеджера "Укргаздобычи" задержали при попытке дать прокурору взятку в $200 тысяч (фото) : Украина криминальная 16:02
- Луценко: при попытке дать взятку задержан экс-первый зампред правления "Укргазвыдобування" : Версии.com 15:58
- Экс-чиновника "Укргаздобычи" задержали за взятку прокурору в $200 тыс : ТВі 15:51
- За взятку прокурору задержан экс-зампредседателя правления "Укргаздобычи" Тамразов : Комсомольская Правда в Украине 15:46
- Экс-чиновник "Укргаздобычи" Тамразов задержан при попытке дать прокурору $200 тыс. взятки, - Луценко. ФОТО : УкропNews.com 15:45
- Экс-топ-менеджера "Укргаздобычи" задержали при попытке дать прокурору взятку в $200 тысяч : УкропNews.com 15:45
- Задержан экс-первый зампред правления "Укргазвыдобування" на взятке : Телеграф.com.ua 15:43
- Любой каприз за $200 тысяч? Бывший руководитель Укргазвидобування пытался дать взятку прокурору : Iнше ТВ 15:43
- Луценко: Бывшего топ-менеджера "Укргазвыдобування" задержали на взятке прокурору : Сегодня.ua 15:42
- Владельца "Инсайдера" задержали за дачу взятки прокурору : Шиповник.ua 15:38
- Луценко сообщил о задержании на взятке в $200 тыс. бывшего топ-чиновника "Укргазвидобування" Тамразова : Гордон 15:35
- Экс-чиновника поймали на взятке в $ 200 тыс : Gazeta.ua 15:35
- Лоббиста Януковича задержали на попытке дать $ 200 тысяч за снятие ареста с имущества : Укринформ 15:33
- На крупной взятке задержан топ-чиновник времен Януковича, который владеет известным СМИ (фото) : Факты 15:32
- Задержан экс-чиновник "Укргаздобычи", который предлагал немалую взятку прокурору ГПУ : Телеканал новин "24" 15:31
- ГПУ и СБУ задержали Тамразова : Энергетический Корреспондент 15:31
- Владельца издания "Инсайдер" задержали за дачу взятки прокурору - Луценко : Realist.online 15:30
- Экс-замглавы правления "Укргаздобычи" Тамразов пытался дать взятку в 200 тыс. долл. прокурору : 112.ua 15:30
- В Киеве задержан владелец издания Insider : Elise Journal 15:30
- Бывший чиновник Укргаздобычи задержан на попытке дать взятку : Електронні Вісті 15:30
- При попытке дать прокурору ГПУ взятку в $200 тысяч задержан экс-первый замглавы "Укргаздобычи" : Преступности.нет 15:22
- ГПУ задержала экс-заместителя председателя правления "Укргаздобычи" : РБК-Україна 15:11
- Экс-зампред правления Укргаздобычи Тамразов задержан при попытке подкупа прокурора ГПУ : Новое Время 15:10
- Бывший чиновник Укргаздобычи задержан на попытке дать взятку : ЛІГАБізнесІнформ 15:07
- Луценко: при попытке дать взятку задержан экс-первый зампред правления "Укргазвыдобування" : Интерфакс-Україна 15:06
- ГПУ и СБУ задержали бывшего первого заместителя председателя "Укргаздобычи" : Українські національні новини 15:03
- Экс-замглавы Укргаздобычи пытался дать крупную взятку прокурору ГПУ, - Луценко : DsNews 15:03
- Один из экс-руководителей "Укргазвыдобування" Тамразов пытался дать взятку - генпрокурор : Дело.ua 15:02
- Экс-топ-менеджера "Укргаздобычи" задержали при попытке дать прокурору взятку в $200 тысяч (фото) : УНИАН 15:02
- ГПУ и СБУ задержали бывшего первого заместителя председателя "Укргаздобычи" : ПрессОрг24 15:01
- Экс-первый зампред правления "Укргазвыдобування" Тамразов задержан на взятке : InfoResist.org 14:46