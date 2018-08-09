Владелец "Инсайдера" и бывший зампред "Укргаздобычи" попался на крупной взятке (48)

Досье 2018.08.09 16:27

В четверг, 9 августа, при попытке дать взятку прокурору Генпрокуратуры в размере 200 тысяч долларов США был задержан бывший первый заместитель председателя правления ОАО "Укргаздобыча" Алексей Тамразов. Об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, задержание было совместной операцией Генеральной инспекции ГПУ и СБУ. "После заявления о предложении взятки и получении доказательств задержан