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Владелец "Инсайдера" и бывший зампред "Укргаздобычи" попался на крупной взятке

Владелец "Инсайдера" и бывший зампред "Укргаздобычи" попался на крупной взятке (48)

Досье 2018.08.09 16:27
В четверг, 9 августа, при попытке дать взятку прокурору Генпрокуратуры в размере 200 тысяч долларов США был задержан бывший первый заместитель председателя правления ОАО "Укргаздобыча" Алексей Тамразов. Об этом на своей странице в Facebook написал Генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, задержание было совместной операцией Генеральной инспекции ГПУ и СБУ. "После заявления о предложении взятки и получении доказательств задержан
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