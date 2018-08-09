Обзор прессы: Родственники бойцов Торнадо пытались отбить их у конвоя во время этапирования из Лукьяновского СИЗО (75)

Голос Правди 2018.08.09 19:38

Знакомые и родственники бывших сотрудников роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" , в отношении которых рассматривается дело о совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений, попытались воспрепятствовать их вывозу из следственного изолятора в Киеве в четверг, сообщает отдел коммуникации столичной полиции. "В 16.10 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что