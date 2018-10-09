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На Донбассе в результате боевых действий получили ранения двое украинских военных
(2)
ТСН.ua 2018.10.09 00:13
В понедельник, 8 октября, боевики российских оккупационных войск девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четыре раза используя запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
МИНОМЕТ, ГРАНАТОМЕТ, КАЛИБР, ПУЛЕМЕТ, ДОНБАСС, БОЕВИК,
Украина
,
Крым
,
Луганск
,
Россия
,
Минск
2018.10.09 (2)
2018.10.08 (186) →
На Донбассе в результате боевых действий получили ранения двое украинских военных
:
ТСН.ua 00:13
На Донбассе ранены двое украинских военных
:
Маю право 23:57
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