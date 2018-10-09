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На Донбассе в результате боевых действий получили ранения двое украинских военных

На Донбассе в результате боевых действий получили ранения двое украинских военных (2)

ТСН.ua 2018.10.09 00:13
В понедельник, 8 октября, боевики российских оккупационных войск девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, четыре раза используя запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
МИНОМЕТ, ГРАНАТОМЕТ, КАЛИБР, ПУЛЕМЕТ, ДОНБАСС, БОЕВИК, Украина, Крым, Луганск, Россия, Минск
2018.10.09 (2)

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