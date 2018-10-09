Глава Русской православной церкви заграницей: Только патриарх Кирилл и митрополит Онуфрий могут решать вопрос автокефалии (64)

Times.com.ua 2018.10.09 11:48

Автокефалия может даваться только патриархом РПЦ, поэтому Константинополь должен был обращаться к Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию как предстоятелю канонической УПЦ Такое мнение выразил глава Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион в интервью российской газете "Известия", опубликованном 8 октября.