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Глава Русской православной церкви заграницей: Только патриарх Кирилл и митрополит Онуфрий могут решать вопрос автокефалии (64)

Times.com.ua 2018.10.09 11:48
Автокефалия может даваться только патриархом РПЦ, поэтому Константинополь должен был обращаться к Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию как предстоятелю канонической УПЦ Такое мнение выразил глава Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион в интервью российской газете "Известия", опубликованном 8 октября.
АВТОКЕФАЛИЯ, ПАТРИАРХАТ, ПАТРИАРХ, ЦЕРКОВЬ, ВАРФОЛОМЕЙ, СИНОД, Порошенко, Украина, Москва, Киев, Стамбул, Россия, США, Грузия
2018.10.09 (64)

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