Глава Русской православной церкви заграницей: Только патриарх Кирилл и митрополит Онуфрий могут решать вопрос автокефалии (64)

2018.10.09 (64)2018.10.08 (91) →
- Синод Вселенского патриархата может рассмотреть вопрос украинской автокефалии : Газета День 12:27
- Начался Синод Вселенского патриархата : Петр и Мазепа 12:21
- В Стамбуле начался Синод, который может решить судьбу украинской автокефалии : #Буквы 12:18
- Начался Синод, на котором могут решить вопрос томоса : Vector News 12:16
- За закрытыми дверями: в Стамбуле начался синод по Томосу : Без Табу 12:16
- Начался Синод, который может решить судьбу украинской автокефалии : УкропNews.com 12:15
- В Стамбуле начался Синод, где могут решить судьбу Томоса -> : Вести.ua 12:15
- Вопрос автокефалии УПЦ. В Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата : Новое Время 12:11
- В Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата : LB.ua 12:07
- В Стамбуле начался Синод, от которого зависит судьба автокефалии УПЦ : From-UA.com 12:04
- В Стамбуле начался Синод, который может предоставить Томос об автокефалии Украине : DsNews 12:03
- В Стамбуле началось заседание Синода, на котором могут решить вопрос Томоса для Украины : Страна.ua 12:02
- В Турции начался Синод Вселенского патриархата : Комментарии.UA 12:02
- Начался Синод, который может решить судьбу украинской автокефалии : BBC Українська служба 12:01
- Синод Вселенского патриархата начался в Стамбуле : Версии.com 11:58
- Глава Русской православной церкви заграницей: Только патриарх Кирилл и митрополит Онуфрий могут решать вопрос автокефалии : Times.com.ua 11:48
- Начался Синод, который может решить судьбу украинской автокефалии (видео) : УНИАН 11:47
- СИНОД КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА РАССМОТРИТ ВОПРОС УКРАИНСКОЙ АВТОКЕФАЛИИ : Только правда 11:46
- Начался Синод, который может решить вопрос автокефалии украинской церкви в течение трех дней : УкропNews.com 11:45
- В Стамбуле начался Синод Вселенского патриархата : РБК-Україна 11:41
- Синод Вселенского патриархата начался в Стамбуле : ЛІГАБізнесІнформ 11:37
- В Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата, повестка дня не сообщается : Громадське телебачення 11:36
- В Стамбуле начался Синод, от которого ожидают решения об автокефалии для Украины : Еспресо TV 11:34
- В Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата : Українські національні новини 11:33
- В Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата : ПрессОрг24 11:32
- Начался Синод, который может решить вопрос автокефалии украинской церкви в течение трех дней : Зеркало недели. Украина 11:16
- Путин, покажи свой томос! : World News 11:16
- Вселенский патриархат: миллионы православных в Украине не хотят быть под юрисдикцией Москвы : Агентство Стратегічних Досліджень 10:46
- Грузинская Церковь официально опровергла слова Парубия : Спілка православних журналістів 10:42
- Томос окончательный и бесповоротный или как Константинополь обыграл Москву : Инфолайн 10:42
- Синод Вселенского патриархата начался в Стамбуле : Укринформ 10:33
- Томос окончательный и бесповоротный: эксперт объяснил тонкости получения автокефалии : ПрессОрг24 10:17
- В Стамбуле решается вопрос о предоставлении автокефалии Украинской церкви : Главное 10:05
- Томос окончательный и бесповоротный: эксперт объяснил тонкости получения автокефалии : Українські національні новини 10:04
- В Стамбуле решается вопрос о предоставлении автокефалии Украинской церкви : Диванная Сотня 10:03
- Патриарх Кирилл заявил об опасности церковного раскола на Украине : Версии.com 09:58
- Вселенского патриарха Варфоломея ждут в Украине : Информационное Сопротивление 09:42
- Синод Константинопольского патриархата рассмотрит вопрос украинской автокефалии : Шиповник.ua 09:38
- Синод Вселенского патриархата может рассмотреть вопрос украинской автокефалии : Укринформ 09:33
- Вопрос украинской автокефалии могут рассмотреть сегодня на заседании Синода Вселенского патриархата : UATV 09:14
- Гончаренко мечтает о спарринге Порошенко с Путиным : Таймер Одесса 09:13
- Вопрос автокефалии украинской церкви будет рассмотрен сегодня : RUpor.info 09:11
- Гончаренко мечтает о спарринге Порошенко с Путиным : NewsMir.info 09:09
- Вопрос украинской автокефалии рассмотрят на заседании Синода Константинопольского патриархата : ТВі 08:52
- Синод Константинопольского патриархата рассмотрит вопрос украинской автокефалии : Багнет 08:31
- Состоится заседание Синода Вселенского патриархата по автокефалии Православной церкви : Слово і Діло 08:12
- Время настало: Константинополь рассмотрит предоставление Томоса Украине : Інформатор.news 08:06
- РПЦ доиграется, и в России появится другая церковь, - эксперт : Телеканал новин "24" 07:30
- Время настало: Константинополь рассмотрит предоставление Томоса Украине : Обозреватель 07:17
- РПЦ доиграется, и в России появится другая церковь, - эксперт : Vector News 07:16
- РПЦ доиграется, и в России появится другая церковь, - эксперт : NewsMir.info 07:09
- В Минкульте заявили, что судьбу Киево-Печерской и Почаевской лавр будет решать Кабмин : НикВести 06:10
- Синод Константинопольского патриархата рассмотрит вопрос украинской автокефалии : Новое Время 04:40
- Синод Константинопольского патриархата рассмотрит вопрос украинской автокефалии : 112.ua 04:30
- Московский патриарх Кирилл пугает, что автокефалия несет Украине "угрозу для национального единства" : Вибори в Україні та світі 04:16
- Синод Константинопольского патриархата рассмотрит вопрос автокефалии украинской церкви : ТСН.ua 03:43
- Синод Вселенского патриархата рассмотрит вопрос об автокефалии украинской церкви : УкропNews.com 02:15
- Синод Вселенского патриархата рассмотрит вопрос об автокефалии украинской церкви : Зеркало недели. Украина 02:14
- Синод Вселенского патриархата рассмотрит вопрос об автокефалии украинской церкви : Зеркало недели. Украина 01:46
- Во вторник Синод рассмотрит вопрос о предоставлении автокефалии УПЦ : Телеграф.com.ua 01:42
- Синод Константинопольского патриархата рассмотрит вопрос украинской автокефалии : Интерфакс-Україна 01:06
- Завтра Украина получит Томос : LifeInvest.com.ua 00:58
- Московский патриарх Кирилл пугает, что автокефалия несет Украине "угрозу национального единства" : Times.dn.ua 00:48
- Грузинская патриархия не признала автокефалии УПЦ : Times.com.ua 00:48