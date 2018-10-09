Президент Интерпола отправил жене пугающее фото перед исчезновением: подробности скандала (1)

LifeInvest.com.ua 2018.10.08 09:58
Жена пропавшего президента Интерпола Мэн Хунвэя Грейс Мэн рассказала, что
перед исчезновением муж прислал ей странное фото.
Сообщение с фотографией очень встревожило женщину, передает vesti-ua.net
Грейс Мэн заявила журналистам во французском Лионе, что перед исчезновением
она получила от мужа сообщение, в котором была фотография ножа.
По ее мнению, так Мэн хотел ей сообщить, что он находится в опасности.
ИНТЕРПОЛ, МЭН, КИТАЙ, ГЛАВА, ИСЧЕЗНОВЕНИЕ, ОТСТАВКА, Франция
, Пекин