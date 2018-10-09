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Президент Интерпола отправил жене пугающее фото перед исчезновением: подробности скандала

Президент Интерпола отправил жене пугающее фото перед исчезновением: подробности скандала (1)

LifeInvest.com.ua 2018.10.08 09:58
Жена пропавшего президента Интерпола Мэн Хунвэя Грейс Мэн рассказала, что перед исчезновением муж прислал ей странное фото. Сообщение с фотографией очень встревожило женщину, передает vesti-ua.net Грейс Мэн заявила журналистам во французском Лионе, что перед исчезновением она получила от мужа сообщение, в котором была фотография ножа. По ее мнению, так Мэн хотел ей сообщить, что он находится в опасности.
ИНТЕРПОЛ, МЭН, КИТАЙ, ГЛАВА, ИСЧЕЗНОВЕНИЕ, ОТСТАВКА, Франция, Пекин
2018.10.09 (1)

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