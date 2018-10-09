Президент Интерпола отправил жене пугающее фото перед исчезновением: подробности скандала (1)

LifeInvest.com.ua 2018.10.08 09:58

Жена пропавшего президента Интерпола Мэн Хунвэя Грейс Мэн рассказала, что перед исчезновением муж прислал ей странное фото. Сообщение с фотографией очень встревожило женщину, передает vesti-ua.net Грейс Мэн заявила журналистам во французском Лионе, что перед исчезновением она получила от мужа сообщение, в котором была фотография ножа. По ее мнению, так Мэн хотел ей сообщить, что он находится в опасности.