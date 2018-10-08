Сессия ПАСЕ: у России есть все шансы вернуться в состав ассамблеи - политолог (1)

ГолосUA 2018.10.08 20:05

Екатерина Красовская 19:56 08-10-2018 Во время Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Украина не сможет противостоять возвращению России в состав ассамблеи. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Руслан Бортник. "С учетом той атмосферы, которая сложилась в ПАСЕ и подготовленных изменений в устав, в той или иной форме, делегация России вернется к работе в этом органе.