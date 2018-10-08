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Сессия ПАСЕ: у России есть все шансы вернуться в состав ассамблеи - политолог

Сессия ПАСЕ: у России есть все шансы вернуться в состав ассамблеи - политолог (1)

ГолосUA 2018.10.08 20:05
Екатерина Красовская 19:56 08-10-2018 Во время Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Украина не сможет противостоять возвращению России в состав ассамблеи. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Руслан Бортник. "С учетом той атмосферы, которая сложилась в ПАСЕ и подготовленных изменений в устав, в той или иной форме, делегация России вернется к работе в этом органе.
АССАМБЛЕЯ, ЕВРОПА, ДЕЛЕГАЦИЯ, СТРАСБУРГ, САНКЦИЯ, СЕССИЯ, Арьев, Де, Россия, Украина, Крым, Москва, Смоленск, Бельгия
2018.10.09 (1)

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