Сессия ПАСЕ: у России есть все шансы вернуться в состав ассамблеи - политолог (1)

ГолосUA 2018.10.08 20:05
Екатерина Красовская
19:56 08-10-2018
Во время Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Украина не сможет
противостоять возвращению России в состав ассамблеи.
Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Руслан Бортник.
"С учетом той атмосферы, которая сложилась в ПАСЕ и подготовленных
изменений в устав, в той или иной форме, делегация России вернется к работе
в этом органе.
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