Луценко заявил, что действия Викула нанесли ущерб в 480 тысяч (1)

Антикор.com.ua 2018.10.08 23:10
Луценко заявил, что действия Викула нанесли ущерб в 480 тысяч
Действия депутата Верховной Рады Александра Вилкула в должности
председателя Днепропетровской ОГА относительно передачи в аренду
Орджоникидзевскому ГОКу земельных участков привели к нанесению ущерба на
сумму 480 000 гривен, утверждает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
Об этом Луценко заявил на заседании парламентского комитета по вопросам
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