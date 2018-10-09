Луценко заявил, что действия Викула нанесли ущерб в 480 тысяч (1)

Антикор.com.ua 2018.10.08 23:10

Луценко заявил, что действия Викула нанесли ущерб в 480 тысяч Действия депутата Верховной Рады Александра Вилкула в должности председателя Днепропетровской ОГА относительно передачи в аренду Орджоникидзевскому ГОКу земельных участков привели к нанесению ущерба на сумму 480 000 гривен, утверждает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ. Об этом Луценко заявил на заседании парламентского комитета по вопросам