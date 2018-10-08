Режиссер Балаян: Для Верховной Рады лишать артистов званий - это самое легкое, что можно сделать (1)

Гордон 2018.10.08 17:05
Лишение званий народного артиста Украины ряда деятелей искусства не должно
быть приоритетной задачей Верховной Рады, сказал в комментарии изданию
"ГОРДОН" украинский режиссер Роман Балаян.
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Балаян: Я считаю это совковыми понятиями
Фото: film.ua
Инициатива депутатов Верховной Рады лишить звания народного артиста Украины
ряд деятелей искусства - несвоевременна, так как в стране есть более важные
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