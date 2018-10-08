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Фокус: Украина

Режиссер Балаян: Для Верховной Рады лишать артистов званий - это самое легкое, что можно сделать (1)

Гордон 2018.10.08 17:05
Лишение званий народного артиста Украины ряда деятелей искусства не должно быть приоритетной задачей Верховной Рады, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский режиссер Роман Балаян. Сегодня 16.51 | Балаян: Я считаю это совковыми понятиями Фото: film.ua Инициатива депутатов Верховной Рады лишить звания народного артиста Украины ряд деятелей искусства - несвоевременна, так как в стране есть более важные
ПОВАЛИЙ, АРТИСТ, ТАИСИЯ, БАСКОВ, КОЗЛОВСКИЙ, ЗВАНИЕ, Басков, Козловский, Бортко, Лободу, Рыбчинский, Воля народа, Украина, Россия
2018.10.09 (1)

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