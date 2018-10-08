"Золотой мяч": стали известны 30 претендентов на награду (2)

Сегодня.ua 2018.10.08 22:41

Сегодня, 22:33 Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар попали в список Журнал France Football объявил 30 претендентов на награду Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, форвард "Барселоны" Лионель Месси, полузащитник Лука Модрич, а также форварды Гарет Бейл и Карим Бензема из мадридского "Реала", Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" и Эдинсон Кавани и Неймар из "ПСЖ" вошли в список из 30 претендентов на