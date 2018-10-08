"Золотой мяч": стали известны 30 претендентов на награду (2)

Сегодня.ua 2018.10.08 22:41
Сегодня, 22:33
Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар попали в список Журнал France
Football объявил 30 претендентов на награду
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, форвард "Барселоны"
Лионель Месси, полузащитник Лука Модрич, а также форварды Гарет Бейл и
Карим Бензема из мадридского "Реала", Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" и
Эдинсон Кавани и Неймар из "ПСЖ" вошли в список из 30 претендентов на
ЗОЛОТОЙ, МЯЧ, РЕАЛ, ЛИВЕРПУЛЬ, ПРЕТЕНДЕНТ, ПЯТЕРКА, Фирмино
, Погба
, Ракитич
, Манджукич
, Франция
, Бразилия
, HR
, Бельгия
, Великобритания
, Барселона
, Испания
, Париж
, SI
, Египет