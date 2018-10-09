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Стало известно, когда в Киеве снесут Шулявский путепровод (1)

Слово і Діло 2018.10.09 00:12
9 октября 2018, 00:02 Читати українською В Киеве 3-4 ноября снесут Шулявский путепровод. Сейчас расставляются дорожные знаки и новые светофоры для объезда транспортом строительной зоны. Как пишет "Слово и Дело", об этом в понедельник, 8 октября, пишет Вечерний Киев со ссылкой на главного инженера КП Дирекция строительства дорожно- транспортных сооружений Киева Александра Здольника. Виталий КличкоГородской голова КиеваКличко пообещал, что реконструкция
ПУТЕПРОВОД, ОБЪЕЗД, СВЕТОФОР, МОСТ, КИЕВ, ФУНДАМЕНТ, Здольник, Здольника, Большевик, Киев, Украина
2018.10.09 (1)

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