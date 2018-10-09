Стало известно, когда в Киеве снесут Шулявский путепровод (1)

Слово і Діло 2018.10.09 00:12
9 октября 2018, 00:02
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В Киеве 3-4 ноября снесут Шулявский путепровод. Сейчас расставляются
дорожные знаки и новые светофоры для объезда транспортом строительной зоны.
Как пишет "Слово и Дело", об этом в понедельник, 8 октября, пишет Вечерний
Киев со ссылкой на главного инженера КП Дирекция строительства дорожно-
транспортных сооружений Киева Александра Здольника.
Виталий КличкоГородской голова КиеваКличко пообещал, что реконструкция
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