Замена БМ-21 Град. Укроборонпром представил новую боевую машину Берест (37)

Новое Время 2018.10.09 17:40

Фото: ukroboronprom.com.ua Берест установлен на новом шасси КрАЗ - 5401НЕ с колесной формулой 4х4. Укроборонпром представив нова бойову машину БМ-21 УМ Берест, яка признана для заміни БМ-21 Град, що стоїть на озброєнні ЗСУ. Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, Шепетовский ремонтный завод осуществил глубокую модернизацию 122-мм реактивной системы залпового огня, при производстве которой используются только украинские комплектующие.