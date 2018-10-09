Замена БМ-21 Град. Укроборонпром представил новую боевую машину Берест (37)

- "Берест" на замену "Градам". "Укроборонпром" презентовал новую боевую машину : Еспресо TV 22:04
- В Украине представили реактивную систему залпового огня "Берест" (ФОТО) -> : Вести.ua 21:45
- Мощнее "Града". "Ихтамнетов" будут бить "Берестом" : Grom. 21:41
- В Украине представили новую реактивную систему Берест : ДонбассTimes 21:27
- В Украине показали новую мощную машину залпового огня на замену Градам: опубликованы фото : Апостроф 21:15
- Укроборонпром представил замену системы "Град" [фото] : Комсомольская Правда в Украине 21:01
- "Укроборонпром" показал реактивную установку "Берест", которая заменит "Грады" (ФОТО) : Times.dn.ua 20:48
- На международной выставке представили украинскую систему залпового огня с большей мощностью залпа, чем у "Града" : Українські Новини 20:44
- "Укроборонпром" показал реактивную установку "Берест", которая заменит "Грады" (ФОТО) : ОстроВ 20:39
- Вместо "Градов": в Украине представили новую мощную систему залпового огня : Антикор.com.ua 20:10
- В Украине представили альтернативу системе "Град" БМ-21 УМ "Берест" (ФОТО) : ГолосUA 20:05
- Оккупант пожалеет, что сунулся на Донбасс: новая украинская 122-мм РСЗО "Берест" представлена миру : Dialog.ua 19:32
- "Укроборонпром" усовершенствовал БМ-21 "Град" и назвал его "Брестом" : ReplyUA.net 19:31
- Превосходит "Град". В Украине представили новую боевую машину "Берест" : Donbass.UA 19:26
- В Украине представили альтернативу системе Град : Новости N 19:12
- На смену "Градам": в Украине показали мощную систему залпового огня : Главред 19:05
- "Укроборонпром" показал модернизированный "Град" (ФОТО) : Экономические новости 19:03
- В Украине презентовали новую боевую машину "Берест": фото : Телеканал новин "24" 19:01
- "Укроборонпром" представил новую боевую машину "Берест" : Слово і Діло 18:41
- В Украине представили реактивную систему залпового огня Берест : Hronika.info 18:40
- Наследник Града: РСЗО Берест бьет залпом из 50 снарядов - фото : ЛІГАБізнесІнформ 18:37
- В Украине представили альтернативу реактивной системе залпового огня Град (фото) : FaceNews 18:31
- В Украине разработана альтернатива реактивной системе "Град" : ReplyUA.net 18:31
- Украина нашла замену системе "Град" : Realist.online 18:30
- ВСУ предлагают заменить устаревшие "Грады" более мощными боевыми машинами : RUpor.info 18:11
- На замену системе Град: в Украине представили новую боевую машину : Аргументы и Факты Украина 18:08
- "Укроборонпром" показал модернизированный "Град" под названием "Берест" : LB.ua 18:07
- В Украине разработали альтернативу системе Град : Фокус 18:04
- На замену "Граду": в Украине презентовали новую боевую машину "Берест" : Укринформ 18:03
- Замена БМ-21 Град. Укроборонпром представил новую боевую машину Берест : Новое Время 17:40
- Вместо "Градов": в Украине представили новую мощную систему залпового огня (фото) : Факты 17:32
- Превосходит "Град". В Украине представили новую боевую машину "Берест" : ДонПресс 17:26
- "Укроборонпром" впервые показал "Берест" - реактивную систему залпового огня, в которой используют только отечественные комплектующие. ФОТОрепортаж : УкропNews.com 17:15
- "Укроборонпром" представил новую реактивную систему залпового огня "Берест" (ФОТО) : DsNews 17:03
- Мощнее "Града": В Украине представили реактивную систему залпового огня "Берест" : 112.ua 17:00
- В "Укроборонпроме" презентовали модернизированную 122-мм реактивную систему залпового огня (ФОТО) : UATV 15:44
- Тирасполь вооружается системами "Град" последнего поколения / Фото : BlackSeaNews.net 15:31