МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины (35)

2018.10.09 (35)2018.10.08 (2) →
- МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины до 3,5% : УкропNews.com 12:15
- МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины по итогам текущего года : MIGnews.com.ua 12:08
- МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019-2020 : Агро Перспектива 12:07
- МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины на ближайшие годы : УкрАгроКонсалт 11:53
- МВФ прогнозирует в Украине рост безработицы и падение ВВП к 2020 году : the Бабель 11:48
- МВФ понизил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год : Время Харьков 11:48
- МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины : Bigmir)net Новости 11:38
- Украина замедлит темпы роста экономики - МВФ : Gazeta.ua 11:35
- МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины до 3,5% : УНИАН 11:33
- МВФ поменял свои прогнозы по Украине : Бизнес.медиа 11:18
- МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины : Bigmir)net Финансы 11:16
- МВФ снизил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год : РБК-Україна 11:11
- МВФ снизил прогноз по росту мировой экономики на 2018-2019 годы : Хвиля 11:05
- МВФ понизил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год : SiteUA 10:49
- Прогноз ВВП для Украины на 2019й год ухудшился : Источник.info 10:46
- МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины на следующие два года : Електронні Вісті 10:45
- МВФ снизил прогноз по росту мировой экономики на 2018-2019 годы : РБК-Україна 10:41
- В МВФ оценили перспективы украинской экономики в ближайшие два года : Hronika.info 10:40
- В МВФ ухудшили прогноз роста ВВП Украины : Соцпортал 10:40
- МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины : Фокус 10:34
- МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019-20гг : Finance.UA 10:33
- МВФ: ВВП Украины по итогам 2018 года вырастет на 3,5% : Позиция 10:31
- МВФ дал печальный прогноз для экономики Украины: обнародованы цифры : Апостроф. Экономика 10:29
- МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины на следующие два года : ЛІГАБізнесІнформ 10:08
- МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины на предстоящие годы : Главное 10:05
- МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019-2020 : Четверта Влада 10:05
- МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины на 2019 год : Еспресо TV 10:04
- МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины на предстоящие годы : Диванная Сотня 10:03
- МВФ понизил прогноз роста ВВП Украины на 2019 год : Дело.ua 09:32
- МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины : Хвиля 09:05
- МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019-2020 : Интерфакс-Україна 08:36
- МФВ снизил прогноз роста мирового ВВП в 2018-2019 гг : Business Information Network 08:31
- МВФ уточнил прогноз роста реального ВВП Украины : Телеграф.com.ua 07:13
- МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины к концу 2018 года : NewsOne 07:09
- МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины : Укринформ 06:47