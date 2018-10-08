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Фокус: Украина

Со второй попытки: Крысина этапируют в тюрьму в Донецкой области (1)

Новое Время 2018.10.08 17:10
Фото: Лариса Сарган via Facebook Юрия Крысина отправили по этапу Фигуранта дела об убийстве, похищении, пытках и провокации против граждан во время Революции Достоинства Юрия Крысина отправили из Лукьяновского СИЗО в Киеве в исправительную колонию в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. "Юрия Крысина, фигуранта дел о пытках во время Майдана, а также об убийстве
САРГАН, КРЫСИН, КОЛОНИЯ, ФИГУРАНТ, ПЫТКА, МАЙДАН, Крысин, Веремия, Донецк, Киев, Украина
2018.10.09 (1)

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