Со второй попытки: Крысина этапируют в тюрьму в Донецкой области (1)

Новое Время 2018.10.08 17:10
Фото: Лариса Сарган via Facebook
Юрия Крысина отправили по этапу
Фигуранта дела об убийстве, похищении, пытках и провокации против граждан
во время Революции Достоинства Юрия Крысина отправили из Лукьяновского СИЗО
в Киеве в исправительную колонию в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
"Юрия Крысина, фигуранта дел о пытках во время Майдана, а также об убийстве
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, Веремия
, Донецк
, Киев
, Украина