ЕБРР утвердил новую стратегию по Украине (27)

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"Facenews" 08.10.2018 22:50 Подписаться на новости Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию для Украины, в которой определены приоритеты деятельности банка в стране на следующие пять лет. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР в Украине в понедельник, 8 октября. Так, новая среднесрочная стратегия заменяет собой пакеты кризисного реагирования, которые реализовывались в Украине с 2014 года с учетом