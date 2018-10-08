Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Хмельницкой области воспитатель санатория бил детей ногами и ставил на колени (фото) (32)

NewsOne 2018.10.08 22:09
Размещено: 08.10.2018 Издевательства над детьми. Фото: canal3.md Воспитатель избивал маленьких пациентов ногами и принуждал стоять на коленях у стены в Великожванчицком областном детском пульмонологическом санатории в Хмельницкой области. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на странице в Facebook. Так, о надругательствах педагога рассказал один из мальчиков в пятницу, 5
САНАТОРИЙ, РЕБЕНОК, ВОСПИТАТЕЛЬ, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, НОГА, КОЛЕНО, Кулеба, Украина
2018.10.09 (32)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018