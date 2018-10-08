В Хмельницкой области воспитатель санатория бил детей ногами и ставил на колени (фото) (32)

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- В санатории детей били ногами и ставили на колени - омбудсмен : Vector News 12:16
- На Хмельнитчине воспитатель санатория успокаивал детей ударами по голове и ставил на колени - Кулеба : ТСН.ua 12:14
- Бьют ногами перед сном: Больница-каторга для детей нашлась в Хмельникой области : АСН.in.ua 12:12
- В санатории Хмельницкой области воспитатель издевался над детьми : Сегодня.ua 12:12
- Полиция отреагировала на издевательства над детьми в санатории Хмельницкой области : Новое Время 12:10
- Детей избивали и унижали в санатории Хмельницкой области : Подробности.ua 12:10
- В детском санатории на Хмельниччине пациентов били ногами и ставили на колени - омбудсмен : Весь Харьков 12:09
- В детском санатории на Хмельниччине пациентов били ногами и ставили на колени - омбудсмен : АТН 12:01
- В санатории Хмельницкой области детей били и заставляли стоять на коленях лицом к стене, - Кулеба : 112.ua 12:00
- В украинском санатории детей били ногами и заставляли стоять на коленях: фотофакт : В Час Пик 11:45
- Бил ногами перед сном: мальчик рассказал, как воспитатель в санатории укладывал детей спать : From-UA.com 11:34
- На Хмельнитчине в санатории воспитатель бил детей ногами за баловство, - уполномоченный по правам детей Кулеба : Преступности.нет 11:22
- Воспитатель перед сном бил детей ногами в санатории в Хмельницкой области : Актуальная Правда 11:10
- Воспитатель в санатории жестоко избивал детей : Gazeta.ua 11:05
- В санатории в Хмельницкой области воспитатель перед сном бил детей ногами : Ирта-Fax 10:45
- В санатории под Хмельницким воспитатель избивал детей : Bigmir)net Новости 10:38
- В санатории воспитатель перед сном бил детей ногами - Кулеба : ЛІГАБізнесІнформ 10:37
- В санатории на Хмельнитчине воспитатель избивал детей ногами : Фраза.ua 10:36
- Фото В санатории на Хмельнитчине воспитатель бил ногами детей и заставлял их стоять на коленях : Фокус 10:04
- Бил и ставил на колени: в санатории воспитатель издевался над детьми : Багнет 10:01
- Ставили на колени, били ногами: В Хмельницком санатории разгорелся громкий скандал, из-за избиения детей : Корупція Інфо 09:53
- В одном из украинских санаториев детей били ногами и заставляли стоять на коленях: мальчик сфотографировал издевательства : УкропNews.com 09:45
- В одном из украинских санаториев детей били ногами и заставляли стоять на коленях: мальчик сфотографировал издевательства : Інформатор.news 09:36
- В одном из украинских санаториев детей били ногами и заставляли стоять на коленях: мальчик сфотографировал издевательства : УНИАН 09:33
- В Хмельницкой области воспитатель ставил детей на колени и избивал (ФОТО) : Без Табу 09:16
- Пытали как военнопленных: воспитатель избивал подопечных в оздоровительном центре (Фото) : IPnews 08:45
- Воспитатель на камеру устроил "наказание" для детей: бил ногами : Politeka 08:10
- Бил и ставил на колени: в санатории воспитатель издевался над детьми : РИА Мелитополь 05:32
- В детском санатории Хмельницкой области воспитатель бил воспитанников ногами - уполномоченный президента по правам ребенка : Гордон 04:05
- В Хмельницком санатории воспитатель на камеру устроил "наказание" для детей: бил ногами : Politeka 02:40
- На Хмельнитчине в санатории воспитатель бил детей ногами : Телеканал новин "24" 01:00
- В санатории воспитатель избивал детей ногами - "чтобы успокоить" : Сlutch.ua 00:20