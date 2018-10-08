СМИ узнали о возможной утечке данных пользователей Google+ (44)

2018.10.09 (44)2018.10.08 (32) →
- Не взлетела: Google закрывает свою соцсеть : Bigmir)net Техно 12:14
- Google пошла на кардинальные шаги после скандала с утечкой данных: что изменится : Politeka 12:10
- Популярную соцсеть закрывают: что произошло : NewsOboz 12:09
- Прощай, Google+: компания закрывает соцсеть для пользователей : Еспресо TV 12:04
- Персональные данные сотен тысяч пользователей соцсети Google+ могли оказаться в руках злоумышленников : Iнше ТВ 11:43
- Google пошла на кардинальные шаги после скандала об утечке данных: что изменится : Politeka 11:40
- Соцсеть Google+ закроют из-за массовой утечки данных : Дело.ua 11:32
- Google объявила о закрытии потребительской версии социальной сети Google+ и ужесточении правил доступа к пользовательским данным : Експерт-центр 11:31
- Alphabet закрыла соцсеть Google+ после утечки данных пользователей : LB.ua 11:07
- Alphabet закрыла соцсеть Google+ после утечки данных 500 тыс. пользователей : Интерфакс-Україна 10:36
- СМИ: В Google признали утечку данных сотен тысяч пользователей : NewsMir.info 10:15
- Google+ будет закрыта : Медиа-группа "Объектив" 10:14
- Google+ закрывают из-за многолетней утечки данных пользователей : ATR.ua 10:12
- Google закрывает свою соцсеть Google+ : Нардеп.org.ua 10:12
- Google+ закрывают из-за низкой популярности и утечки данных : Антикор.com.ua 10:10
- Не взлетела: Google закрывает свою соцсеть : Bigmir)net Новости 10:08
- Соцсеть Google+ решили закрыть : 7ya-media.com 10:06
- Google сообщила о возможной утечке данных 500 тысяч пользователей Google+ : Четверта Влада 10:05
- В Google+ произошла масштабная утечка данных - СМИ : Маю право 09:57
- Google+ станет недоступной для пользователей : УРА-Информ 09:55
- В Google+ произошла утечка данных сотни тысяч пользователей : Експерт-центр 09:31
- Google скрыла ошибку, которая раскрывала личные данные пользователей : Украинский Телекоммуникационный Портал 09:24
- Компания Google закрывает соцсеть Google+ : Олигарх Медиа 09:17
- Google закрывает свою социальную сеть : Вибори в Україні та світі 09:16
- Утечка в Google+: данные сотен тысяч пользователей оказались в открытом доступе : UA.news 08:44
- Соцсеть Google+ закрывают : ЛІГАБізнесІнформ 08:07
- Google+ решили закрыть : Gazeta.ua 08:05
- Google решил закрыть собственную соцсеть : Комментарии.UA 08:02
- Google+ прекратит существование из-за утечки персональных данных - WSJ : Uapress.info 07:44
- Google+ собираются закрыть из-за масштабной утечки данных : НикВести 06:10
- В Google+ произошла масштабная утечка данных : Николаевские Известия 04:46
- Соцсеть Google+ закрывается после массовой утечки данных : Шиповник.ua 04:38
- Соцсеть Google+ решили закрыть : РБК-Україна 03:41
- Соцсеть Google+ закрывается из-за утечки данных пользователей : Realist.online 02:30
- Google+ закроют для потребителей из-за масштабной утечки данных : Новости N 01:12
- Google+ закроют после громкого скандала : IT обозрение 00:46
- Google+ закроют после громкого скандала : Hronika.info 00:40
- Google+ слил персональные данные сотен тысяч пользователей злоумышленникам : ReplyUA.net 00:31
- Персональные данные сотен тысяч пользователей соцсети Google+ могли оказаться в руках злоумышленников : the Экономист 00:28
- Соцсеть Google+ закрывают из-за масштабной утечки данных : АСН.in.ua 00:12
- СМИ: В Google признали утечку данных сотен тысяч пользователей : NewsMir.info 00:09
- Google объявил о закрытии соцсети Google+ : NewsMir.info 00:09
- В Google+ произошла массовая утечка : Хвиля 00:06
- Популярную соцсеть закрывают: что произошло : Вести-UA 23:58