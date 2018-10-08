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СМИ узнали о возможной утечке данных пользователей Google+ (44)

Интерфакс-Україна 2018.10.08 22:36
2 мин читать Персональные данные сотен тысяч пользователей соцсети Google+ могли оказаться в руках злоумышленников, при этом Google весной не стала раскрывать информацию об утечке из страха привлечь повышенное внимание регуляторов и нанести ущерб своей репутации, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и оказавшиеся в ее распоряжении документы. В ответ на утечку Google, являющаяся частью холдинга Alphabet Inc.,
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2018.10.09 (44)

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