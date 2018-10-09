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Фокус: Украина

Фильм, снятый в Кривом Роге, прошел квалификацию на "Оскар" (26)

0564.ua Кривой Рог 2018.10.09 12:01
Американская киноакадемия объявила список стран, прошедших квалификацию на участие в категории Лучший фильм на иностранном языке. Среди них украинский фильм "Донбасс" Сергея Лозницы. Об этом сообщила пресс-служба Украинского оскаровского комитета на своей странице в Facebook. "Американская киноакадемия объявила список стран, прошедших квалификацию на участие в категории Лучший фильм на иностранном языке.
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2018.10.09 (26)

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