Фильм, снятый в Кривом Роге, прошел квалификацию на "Оскар" (26)

0564.ua Кривой Рог 2018.10.09 12:01

Американская киноакадемия объявила список стран, прошедших квалификацию на участие в категории Лучший фильм на иностранном языке. Среди них украинский фильм "Донбасс" Сергея Лозницы. Об этом сообщила пресс-служба Украинского оскаровского комитета на своей странице в Facebook. "Американская киноакадемия объявила список стран, прошедших квалификацию на участие в категории Лучший фильм на иностранном языке.