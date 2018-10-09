Фильм, снятый в Кривом Роге, прошел квалификацию на "Оскар" (26)

2018.10.09 (26)2018.10.08 (10) →
- Фильм "Донбасс" прошел квалификацию на участие в "Оскаре" : Новости Донбасса 12:09
- Украинский фильм "Донбасс" прошел квалификацию на "Оскар" : KharkivToday 12:03
- Фильм, снятый в Кривом Роге, прошел квалификацию на "Оскар" : 0564.ua Кривой Рог 12:01
- Фильм "Донбасс" прошел квалификацию на "Оскар" : ТВі 11:51
- "Донбасс" прошел еще один отбор на "Оскар" : Комментарии:Донбасс 11:32
- Украинский фильм - среди претендентов на "Оскар" : 7 днів Ужгородськi 11:06
- "Донбасс" Сергея Лозницы прошел квалификацию на участие в борьбе за "Оскар" : Телекритика 10:13
- Украинский фильм Сергея Лозницы "Донбасс" прошел квалификацию на "Оскар" : Антикор.com.ua 10:10
- Украинский фильм Сергея Лозницы "Донбасс" прошел квалификацию на "Оскар" : Четверта Влада 10:05
- Оскар: украинский фильм "Донбасс" прошел квалификацию : Только правда 09:46
- Украинский фильм "Донбасс" вошел в список прошедших квалификацию "Оскар" : Iнше ТВ 09:43
- Киноакадемия США внесла фильм "Донбасс" в список на Оскар : Страна.ua 09:33
- Фильм о событиях на Донбассе квалифицирован на Оскар : Donbass.UA 09:26
- Украинский фильм "Донбасс" прошел квалификацию на "Оскар" : Власти.нет 09:15
- Украинский фильм "Донбасс" попал в список претендентов на Оскар : ATR.ua 09:12
- Украинский фильм Сергея Лозницы "Донбасс" прошел квалификацию на "Оскар" : Аргумент 09:11
- Украинский фильм могут номинировать на "Оскар" : Hronika.info 08:40
- Украинский фильм "Донбасс" прошел квалификацию на "Оскар" : Шиповник.ua 08:38
- "Донбасс" Лозницы прошел квалификацию для участия в "Оскаре" : Фокус 08:34
- Украинский фильм "Донбасс" вплотную приблизился к Оскару : Новини онлайн 24 05:39
- Украинский фильм "Донбасс" вплотную приблизился к Оскару : Znaj.ua 05:16
- Киноакадемия США внесла фильм "Донбасс" в список претендентов на Оскар : Vector News 03:16
- Украинская лента "Донбасс" вошла в лонг-лист "Оскара" : #Буквы 02:18
- Украинский фильм "Донбасс" прошел квалификацию на Оскар : Зеркало недели. Украина 02:14
- Фильм "Донбасс" Лозницы будет бороться за "Оскар" : Реальная газета 01:30
- Украинский фильм "Донбасс" прошел квалификацию на "Оскар" : LB.ua 00:07