Украинка завоевала первое "золото" на Юношеских олимпийских играх (42)

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- Украинка стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр : Еспресо TV 09:34
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- Украинка Чорний стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр : Новости N 09:12
- Украина завоевала первое золото на летний юношеской Олимпиаде : РБК-Україна 09:11
- Украинка стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр : Багнет 09:01
- Фехтовальщица Чорний выиграла первое золото для Украины на Юношеской Олимпиаде : Tribuna.com Украина 08:52
- Украинская фехтовальщица принесла первое золото на Олимпиаде : ЛІГАБізнесІнформ 08:37
- Творит историю: украинка выиграла "золото" на Олимпиаде : Обозреватель 08:17
- Украинка Чорний завоевала золото на юношеской Олимпиаде : Телеграф.com.ua 07:43
- Украинка Чорний стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр : Bigmir)net СПОРТ 07:41
- Украинка стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр : РИА Мелитополь 07:32
- Украинка Чорний стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр : iSport.ua 06:45
- Украинка стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр : Подробности.ua 06:39
- Украинка Чорний стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр : NewsMir.info 06:09
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