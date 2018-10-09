Украинка завоевала первое "золото" на Юношеских олимпийских играх (42)

Факты 2018.10.09 10:32

9:57 9 октября 2018 Юрий ГРОМОВ, "ФАКТЫ" Украинская фехтовальщица на шпагах Екатерина Чорний (на фото в центре) стала победительницей Юношеских олимпийских игр, которые проходят в Буэнос- Айресе (Аргентина). Завершив групповой этап на втором месте в своей группе, начиная с 1/8 финала 17-летняя киевлянка в противостояниях на вылет последовательно одолела Тамилу Муридову из Казахстана (15:10), венгерку Кингу Декани