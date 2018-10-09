В СБУ заявили, что лидером сепаратистов "Бессарабии" должен был стать действующий депутат ВР (49)

Преступности.нет 2018.10.09 16:21

Василий ГрицакГлава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что лидером так называемого "Бессарабского народного совета" должен был стать действующий депутат Верховной Рады. Такое заявление он сделал в ходе выступления на "Ukrainian week in London", которое транслировал телеканал Прямой. Напомним, ранее Грицак сообщал, что русские были готовы из Приднестровья войти в Одесскую область под видом "ополчения" и провозгласить