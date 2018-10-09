В СБУ заявили, что лидером сепаратистов "Бессарабии" должен был стать действующий депутат ВР (49)

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- В СБУ рассказали о несостоявшемся главе "Бессарабии": трудится народным депутатом : УкропNews.com 18:15
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- Кремль планировал создать под Одессой ОНР во главе с действующим нардепом : Винница Реал 17:30
- Действующий нардеп планировал создать и возглавить "народную республику" в Одесской области, - СБУ : Еспресо TV 17:04
- Грицак рассказал, как планировали захватить юг Украины : Версии.com 16:58
- Грицак раскрыл план Кремля: Взорвать два моста и отрезать Бессарабию от Украины - "зеленые человечки" заходят с Приднестровья. ВИДЕО : УкрОП.org 16:54
- В СБУ рассказали о несостоявшемся главе "Бессарабии": трудится народным депутатом : Зеркало недели. Украина 16:46
- Видео Глава СБУ рассказал о российских планах захвата юга Украины : Фокус 16:34
- В СБУ заявили, что лидером сепаратистов "Бессарабии" должен был стать действующий депутат ВР : Преступности.нет 16:21
- В СБУ сообщили, как сепаратисты планировали захватить юг Украины : Слово і Діло 16:12
- СБУ раскрыла план России: взорвать два моста и отрезать Бессарабию от Украины - "зеленые человечки" заходят с Приднестровья : Dialog.ua 16:02
- В СБУ рассказали, как сепаратисты планировали захватить юг Украины : Hronika.info 15:40
- Cамопровозглашенный "бессарабский народный совет" собирался возглавить нардеп, - СБУ : Hubs 15:40
- В СБУ раскрыли план захвата боевиками юга Украины и провозглашения "Бессарабской республики" : ReplyUA.net 15:31
- "Бессарабский народный совет" должен был возглавить действующий нардеп, - СБУ : #Буквы 15:18
- СБУ: действующий народный депутат возглавлял сепаратистов на Одесчине : АСН.in.ua 15:12
- Грицак рассказал, как в 2015 году планировали захватить юг Украины : Bigmir)net Новости 15:08
- Действующий нардеп в 2015 году собирался возглавить самопровозглашенный "бессарабский народный совет" : Интерфакс-Україна 15:06
- Видео Глава СБУ рассказал о планах захвата юга Украины : Фокус 14:34
- Нардеп Барвиненко должен был возглавить "Бессарабский народный совет", - Найем : DsNews 14:03
- Грицак: Нардеп из Одессы должен был возглавить еще одну террористическую республику, - ВИДЕО : 048.ua Cайт города Одессы 14:00
- Найем назвал имя действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в Одесской области : Новое Время 13:40
- Нардеп-сепаратист чуть не отделил юг Одесщины от Украины: новые подробности : Комментарии: Одесса 13:15
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- Глава СБУ рассказал, как хотели взорвать мосты на Одесчине : Культурометр Одессы 12:25
- Нардеп планировал возглавить "Бессарабскую республику" : InfoResist.org 12:16
- А нардеп действует и дальше... : Глобус Одессы 12:15
- Глава СБУ еще раз рассказал, как действующий нардеп хотел юг Одесской области от Украины оторвать : NewsMir.info 12:09
- Глава СБУ еще раз рассказал, как действующий нардеп хотел юг Одесской области от Украины оторвать : Думская.net 12:03
- Грицак: сепаратистов Бессарабии должен был возглавить нардеп ВР : Петр и Мазепа 11:21
- Глава СБУ вновь напомнил про одесского нардепа, который должен был возглавить "Бессарабскую народную республику" : Бессарабия Информ 11:16
- Народный депутат планировал возглавить сепаратистский "Народный совет Бессарабии" : Gazeta.ua 11:05
- Глава СБУ рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в Одессе : Четверта Влада 11:05
- Грицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в Одессе : Українські реалії 10:55
- Действующий народный депутат должен был возглавить бессарабских сепаратистов - Грицак : RUpor.info 10:41
- "Бессарабская народная" - в СБУ рассказали о деталях операции против сепаратистов на Одещине : Антикор.com.ua 10:10
- Грицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в Одессе : LB.ua 08:37
- "Бессарабская народная" - в СБУ рассказали о деталях операции против сепаратистов на Одещине : Телеканал новин "24" 05:00
- СБУ предотвратила создание "Бессарабии" под руководством действующего народного депутата - Грицак : ТСН.ua 03:14