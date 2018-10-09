МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины (37)

Arena.press 2018.10.09 10:11

Сегодня, 09:22 В МВФ оценили перспективы украинской экономики в ближайшие два года Эксперты фонда спрогнозировали существенное замедление роста украинской экономики в 2019 и 2020 годах. Международный валютный фонд в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO) понизил оценку роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле. Об этом сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 9 октября.