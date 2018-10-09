Три трассы на Черниговщине перекрыты (204)

Новости Луганска 2018.10.09 11:20

Служба автомобильных дорог в Черниговской области в связи с чрезвычайной ситуацией сообщает о запрете движения следующими дорогами государственного значения: - запрещено движение по дороге Р-68 Талалаевка - Ичня - Тростянец - Сокиринцы - /Н-07/ от Талалаевки в сторону Ичне и от Парафиевки в сторону Ични; - закрыта дорога Т-25-27 Новый Быков - Ичня от перекрестка с дорогой Р-67 Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в сторону Хаенки-Монастырища-Ичня.