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Взрывы на военных складах возле Ични: "Укрзализныця" закрыла три перегона на Черниговщине

Взрывы на военных складах возле Ични: "Укрзализныця" закрыла три перегона на Черниговщине (45)

ТСН.ua 2018.10.09 11:44
"Укрзализныця" закрыла три перегона для движения поездов из-за взрыва на технической территории военной части возле поселка Дружба в Черниговской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании. ВидеоВ эпицентре взрывов на складе боеприпасов перекрыли движение транспорта и воздушное пространство Уже эвакуировано 10 000 человек из населенных пунктов вокруг шестого арсенала Минобороны вблизи сел Дружба и Августовка.
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