Массовая эвакуация людей: на Украине горят склады с боеприпасами (ВИДЕО) (163)

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- Взрывы на военных складах оружия неподалеку Ични. Текстовый онлайн : ТСН.ua 10:14
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- Виновнику взрывов арсенала под Черниговом грозит до 7 лет тюрьмы. Военная прокуратура открыла дело : Інформатор.news 10:06
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- Появилось видео с места взрыва возле Ични (видео) : Четверта Влада 10:05
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- Появилось новое видео взрывов на военных складах возле Ични : LifeInvest.com.ua 09:58
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- Окна выпадают, а люди даже пешком массово покидают город: Появились новые подробности взрыва в Ичне на военном складе : Корупція Інфо 09:53
- Взрывы на военных складах возле Ични: что известно на данный момент : Информационный портал города Измаил 09:48
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