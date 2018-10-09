Массовая эвакуация людей: на Украине горят склады с боеприпасами (ВИДЕО) (163)

Информер 2018.10.09 11:35

Место ЧП - Черниговская область, рядом с селами Августовка и Дружба. Там произошло возгорание на военных складах боеприпасов. Об этом информирует Генштаб ВСУ. Местные корреспонденты говорят, что возгорание произошло около 3:30 сегодняшнего утра. Известно, что эвакуировали где-то 10 тысяч жителей из 30 населенных пунктов Ичнянского и Прилуцкого районов, взрывы на складах слышны даже за 50 км от места ЧП.