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Фокус: Украина

Массовая эвакуация людей: на Украине горят склады с боеприпасами (ВИДЕО)

Массовая эвакуация людей: на Украине горят склады с боеприпасами (ВИДЕО) (163)

Информер 2018.10.09 11:35
Место ЧП - Черниговская область, рядом с селами Августовка и Дружба. Там произошло возгорание на военных складах боеприпасов. Об этом информирует Генштаб ВСУ. Местные корреспонденты говорят, что возгорание произошло около 3:30 сегодняшнего утра. Известно, что эвакуировали где-то 10 тысяч жителей из 30 населенных пунктов Ичнянского и Прилуцкого районов, взрывы на складах слышны даже за 50 км от места ЧП.
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