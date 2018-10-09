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Фокус: Украина

Родные "украинского диверсанта" Панова заявили, что его этапировали из Крыма в Россию (29)

NewsOne 2018.10.09 09:39
Размещено: 09.10.2018 Панов Фото:facebook/igor.kotelianets Украинский политзаключенный Евгений Панов, незаконно осужденный в аннексирована Крыму по "делу диверсантов", был этапирован из СИЗО Симферополя в Москву. Об этом сообщил брат Панова Игорь Котелянец на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, украинец сейчас находится в Краснодаре. "Евгения Панова этапировали из Симферопольского СИЗО в Москву.
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