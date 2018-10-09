ПАСЕ отказалась голосовать за изменение санкционных правил ради РФ (72)

Главное 2018.10.09 20:05

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании во вторник не нашла голосов для изменения санкционных правил и отложила решение этого вопроса на следующий год. Об этом сообщает "Европейская правда". Дебаты в Ассамблее показали, что в зале нет голосов для изменения санкционных правил, как того требовала Россия - для этого нужно было бы иметь поддержку двух третей депутатов. Неуспешное голосование означало бы, что резолюция "убита".