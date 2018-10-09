ПАСЕ отказалась голосовать за изменение санкционных правил ради РФ (72)

- ПАСЕ отложила изменение санкционных правил : Слово і Діло 22:12
- ПАСЕ отложила до 2019 года рассмотрение резолюции, которая может вернуть России право голоса : Гордон 22:05
- ПАСЕ отказалась голосовать за изменение санкционных правил ради РФ : BlackSeaNews.net 22:01
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- ПАСЕ отказалась менять санкционные правила для РФ : Експерт-центр 21:31
- ПАСЕ отказалась менять санкционные правила для России : Українські Новини 20:14
- В ПАСЕ отменили голосования за смену санкционных правил для РФ : UATV 20:14
- Резиновые перчатки победили: ПАСЕ отказалась менять санкционные правила для России : News24UA 20:08
- ПАСЕ отказалась голосовать за изменение санкционных правил ради РФ : Главное 20:05
- ПАСЕ отказалась голосовать за изменение санкционных правил ради РФ : Диванная Сотня 20:03
- ПАСЕ отказалась голосовать за изменение санкционных правил : Times.dn.ua 19:48
- ПАСЕ отказалась голосовать по "российскому" вопросу : Телеграф.com.ua 19:42
- Россия не вернется в ПАСЕ! В Асамблее отказались голосовать за отмену санкций : ICTV Факти 19:36
- ПАСЕ отказалась голосовать за изменение санкционных правил : ForUm 19:34
- "Россия проиграла с треском": ПАСЕ перенесла дискуссию на 2019 год : Экономические новости 19:33
- ПАСЕ оставила без изменений санкционные правила для России : ДонПресс 19:26
- ПАСЕ отказалась менять санкционные правила для России : DailyUA 19:23
- ПАСЕ отказалась менять санкционные правила для РФ : Novosti.UA 19:21
- ПАСЕ отказалась менять санкционные правила ради России : Капитал 19:19
- Украинские правки, делающие невозможным "прощение" России, комитет ПАСЕ поддержал : Vector News 19:16
- ПАСЕ отказалась голосовать за изменение санкционных правил : Вибори в Україні та світі 19:16
- ПАСЕ отложила до 2019 года рассмотрение касающегося РФ документа об изменениях правил введения санкций : Гордон 19:05
- ПАСЕ не изменила санкционные правила для России : FaceNews 19:01
- ПАСЕ отказалась менять санкционные правила для РФ : РБК-Україна 18:41
- ПАСЕ отказалась голосовать за изменение санкционных правил : ОстроВ 18:39
- ПАСЕ отказалась голосовать за изменения санкционных правил : ГолосUA 18:35
- ПАСЕ отказалась подстраивать санкционные правила под Россию : DsNews 18:33
- Ультиматум Украины: комитет ПАСЕ одобрил правки к "прощению" РФ : Новини онлайн 24 18:09
- В ПАСЕ поддержали украинские правки о невозможности "прощения" РФ : Информационное Сопротивление 17:42
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения по резолюции относительно РФ : E-Finance 17:28
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о "прощении" РФ : ТехноСотня 16:56
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские поправки, которые осложняют снятие санкций с РФ : Begemot.media 16:15
- Комитет ПАСЕ поддержал поправки Украины к проекту изменений правил введения санкций : УкропNews.com 14:45
- Ультиматум Украины: комитет ПАСЕ одобрил правки к "прощению" РФ : Экономика.com.ua 14:29
- В ПАСЕ поддержали антироссийские правки : Антикор.com.ua 14:10
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о "прощении" РФ : Business Information Network 14:01
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские правки по правилам наложения санкций на РФ : ТВі 13:51
- Комитет ПАСЕ поддержал поправки Украины к проекту изменений правил введения санкций : Зеркало недели. Украина 13:46
- Комитет ПАСЕ поддержал предложение Украины по поводу голосования за санкции против России : RUpor.info 13:41
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские правки о невозможности "прощения" РФ : Novosti.UA 13:22
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские правки в правила наложения санкций : Arena.press 13:11
- Прощение России невозможно: в ПАСЕ поддержали Украину : NewsMir.info 13:09
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о санкциях к РФ : ГолосUA 13:05
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские правки к проекту изменений правил наложения санкций : UATV 12:44
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские правки в правила наложения санкций : Bigmir)net Новости 12:38
- Ультиматум Украины: комитет ПАСЕ одобрил правки к "прощению" РФ : ЛІГАБізнесІнформ 12:37
- Никакого "прощения" - в ПАСЕ поддержали предложения Украины к резолюции по РФ : ICTV Факти 12:36
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские поправки к проекту изменений в правила введения санкций : Гордон 12:35
- "Прощение" России невозможно: Украина добилась важного решения в ПАСЕ : ReplyUA.net 12:32
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о "прощении" РФ : Донецкие Новости 12:25
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о "прощении" России : Политолог.net 12:23
- Комитет ПАСЕ поддержал изменения к резолюции о прощении России : Без Табу 12:16
- Комитет ПАСЕ поддержал Украину по вопросу резолюции о "прощении" России : FaceNews 12:16
- Комитет ПАСЕ поддержал "антироссийские" правки : Слово і Діло 12:12
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские правки о невозможности "прощения" РФ : РБК-Україна 12:11
- Комитет ПАСЕ закрепил за Россией статус международного агрессора : Gazeta.ua 12:05
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские правки в правила наложения санкций, пророссийские предложения отклонены : Четверта Влада 12:05
- Комитет ПАСЕ поддержал правки Украины к резолюции по России : Еспресо TV 12:04
- В ПАСЕ поддержали украинские поправки к резолюции о "прощении" РФ : From-UA.com 12:04
- Комитет ПАСЕ отказался "прощать" Россию : DsNews 12:03
- Комитет ПАСЕ поддержал запрет на участие в работе парламентариям, избранным на оккупированных территориях : BlackSeaNews.net 12:01
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения по резолюции относительно РФ : Українські національні новини 11:48
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения по резолюции относительно РФ : ПрессОрг24 11:47
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о "прощении" РФ : УкропNews.com 11:45
- В ПАСЕ поддержали украинские правки касательно резолюции для РФ : Телеграф.com.ua 11:43
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские поправки к резолюции о "прощении" России : NewsOne 11:39
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о "прощении" РФ : Хвиля 11:36
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о "прощении" РФ : УП Європейська правда 11:31
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о "прощении" РФ : Vector News 11:16
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские правки в правила наложения санкций, пророссийские предложения отклонены : Новое Время 11:11
- Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о "прощении" РФ : УНИАН 11:03